Proponen que salario mínimo en Colombia del 2027 suba casi $147.000 y $21.000 para el auxilio de transporte

Siguen llegando propuestas sobre el aumento del salario mínimo en Colombia. Se espera que la discusión comience en las próximas semanas, una vez que el gobierno De la Espriella convoque la mesa de concertación.
Un análisis del equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest muestra que la discusión sobre el incremento llega en un momento poco favorable en materia de inflación, ya que el IPC sigue en sus niveles más altos desde 2024.
El informe señala que un incremento responsable del salario mínimo en Colombia podría acercarse al 8,4 %, lo que contribuiría a mitigar los desafíos que enfrenta la economía en materia de inflación, finanzas públicas y formalidad laboral.
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De darse este ajuste, el salario mínimo subiría casi $147.000. Si se aprobara el mismo porcentaje para el auxilio de transporte, este aumentaría alrededor de $21.000, con lo que el ingreso total llegaría a $2.168.000.
El equipo de investigaciones económicas señala que el calendario será clave para esta decisión: la mesa de concertación se instalará el 18 de noviembre, el dato de productividad en lo corrido del año, calculado por el DANE, se conocerá a finales de este mes y el plazo para llegar a un acuerdo vencerá el 15 de diciembre.
¿Por qué el aumento del salario mínimo en Colombia debería ser del 8,4 %?
“Así pues, creemos que es una oportunidad inmejorable para que el país contribuya desde todos los frentes a solventar los desafíos macroeconómicos del 2027”, dice el documento.
Desde un punto de vista técnico, agrega el informe, un incremento del salario mínimo en Colombia compatible con la estabilidad de precios debería preservar el poder adquisitivo de los hogares y, a la vez, incorporar las mejoras en la capacidad de los trabajadores para generar valor agregado.
“Bajo este enfoque, el ajuste teórico del salario mínimo depende de dos componentes: la inflación total y el crecimiento de la productividad laboral, aproximado a partir de la Productividad Total de Factores (PTF) calculada por el DANE”, recuerdan desde el Grupo Cibest.
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Finalmente, los cálculos del análisis sugieren que la productividad por trabajador, medida como el valor agregado real por persona ocupada, apenas aumentó un 0,1 %. “Partiendo del valor agregado promedio generado por trabajador durante la primera mitad del año (y extrapolando el cálculo al tercer trimestre con nuestras proyecciones de crecimiento del PIB y empleo), hemos concluido que la productividad por trabajador en Colombia se ha mantenido relativamente estable frente a los niveles de 2025”.