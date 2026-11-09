Pensionados en Colombia alistan importante propuesta para aumento del salario mínimo

Los pensionados en Colombia también se ven impactados por el incremento del salario mínimo que se defina en la mesa de concertación de políticas salariales.
De acuerdo con las primeras propuestas, los trabajadores pedirían un ajuste sustancialmente mayor que la inflación. El principal argumento se centra en la inflación anual y proyectada de los alimentos.
A ojos de los pensionados en Colombia, el ajuste real deberá centrarse en lo que pueda pasar con el poder adquisitivo de los trabajadores, con base en la variación de precios que más afecta a esta población.
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Con esto como base, las principales organizaciones de trabajadores se sumarán a los jubilados para presentar una propuesta conjunta en la mesa de negociación que sostendrán con los empresarios.
Pensionados en Colombia: La importancia en el salario mínimo
De momento, una parte de los sindicatos asegura que el incremento del salario deberá ser de, al menos, unos $670.000, por cuenta de un aumento cercano al 38 %.
Sin embargo, la negociación parece estar sustancialmente distante, toda vez que los empresarios hablan de la posibilidad de apoyar, como máximo, un aumento del orden del 9 %.
El gobierno De la Espriella ha mencionado que no apoyará un ajuste desproporcionado, por lo que se cree que eventualmente respaldará la propuesta del sector empresarial del país.
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Al mismo tiempo, según asegura el Ministerio de Hacienda, un incremento tan alto en el salario mínimo —el cual influye en las mesadas de los pensionados en Colombia— supone un mayor gasto público para las pensiones.