Negociación del salario mínimo de Colombia para el 2027 arrancaría con una diferencia de $500.000 entre trabajadores y empresarios

En los próximos días, el gobierno De la Espriella convocará de manera oficial la mesa de negociación para definir, en las próximas semanas, el aumento del salario mínimo de Colombia para el año entrante.
Empresarios, trabajadores y analistas han dado a conocer algunas primeras pistas sobre lo que debería ser el incremento, teniendo en cuenta variables como la inflación y la productividad laboral, entre otras.
Si bien todavía no se conocen las posturas formales de lo que debería ser el salario mínimo de Colombia para el 2027, algunos actores se han animado a entregar cifras.
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Entre tanto, el Gobierno asegura que dará las garantías de discusión, pero que no apoyará ninguna opción desproporcionada que genere impactos sobre la inflación y la salud de las empresas.
Las posturas previas sobre el aumento del salario mínimo de Colombia
De un lado, una parte de la Central Unitaria de Trabajadores asegura que el ajuste del 2027 deberá ser de, al menos, $665.000, teniendo en cuenta un aumento porcentual del 38 %.
Sin embargo, los empresarios ya han dejado en claro que este incremento no sería viable por lo que representaría para las compañías en términos de costos laborales y subida de precios.
De otro lado, gremios empresariales como Fenalco, así como analistas, señalan que el aumento del salario mínimo de Colombia no debería ser mayor al 9 %, con lo que el incremento sería de unos $158.000.
La diferencia entre las primeras propuestas, cercana a los $500.000, hace pensar que la definición del aumento por consenso no tendría lugar; sin embargo, hay que tener en cuenta que existen más representantes de los trabajadores y empresarios que aún no han presentado una propuesta formal.
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En caso de que no se llegue a una resolución mediante la negociación, el ajuste de los trabajadores deberá definirse mediante decreto del gobierno De la Espriella.