Mineros aumentó 38 % su utilidad neta a septiembre y alcanzó $768.578 millones; producción de oro también creció

Mineros registró una utilidad neta de $768.578 millones al cierre de septiembre de 2026, un crecimiento de 38 % frente a los $556.907 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de la utilidad bruta, que compensó el crecimiento de los costos de ventas.
Entre enero y septiembre, la utilidad bruta llegó a $1,30 billones, con un incremento de 44 % frente a los $907.546 millones de 2025. Por su parte, los ingresos sumaron $2,91 billones, un aumento de 31 % frente a los $2,21 billones del mismo periodo del año anterior.
El crecimiento de los ingresos respondió principalmente al incremento de 38 % en el precio promedio del oro, que se ubicó en US$4.451 por onza al cierre de septiembre, y al aumento de 10 % en las onzas vendidas. La compañía también reportó que la tasa de cambio promedio pasó de $4.131,52 en los primeros nueve meses de 2025 a $3.499,75 en igual periodo de 2026.
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Los costos de ventas aumentaron 23 %, hasta $1,61 billones, frente a $1,31 billones un año atrás. La variación estuvo asociada principalmente a los costos variables, las compras de oro y el incremento de impuestos y regalías.
La producción de oro de 62.253 onzas en el tercer trimestre de 2026 representó un incremento del 13 % frente al mismo periodo de 2025 y refleja una mejora operativa significativa en la propiedad Hemco, la cual aportó 37.698 onzas (un 18 % más en el trimestre), impulsada por un mayor volumen de procesamiento y mejores recuperaciones metalúrgicas.
La propiedad Nechí contribuyó con 24.555 onzas, un 8 % más en el tercer corte de 2026. La producción consolidada de los primeros nueve meses fue de 180.356 onzas. Un aumento del 11 % en comparación con el mismo período de 2025.
Resultados del tercer trimestre
Entre julio y septiembre de 2026, Mineros obtuvo una utilidad neta de $283.663 millones, un aumento de 32 % frente a los $215.668 millones del tercer trimestre de 2025. La utilidad por acción pasó de $722 a $966.
En el mismo periodo, la utilidad bruta creció 31 %, hasta $427.652 millones, frente a los $325.474 millones registrados un año antes. Los ingresos, por su parte, aumentaron 13 % y alcanzaron $887.481 millones.
La compañía explicó que el crecimiento de los ingresos estuvo relacionado con un aumento de 24 % en el precio promedio del oro, que llegó a US$4.301 por onza, y un incremento de 12 % en las onzas vendidas, que totalizaron 61.283.
Los costos de ventas se mantuvieron relativamente estables, con un aumento de 0,49 %, hasta $459.828 millones, frente a $457.592 millones en el tercer trimestre de 2025.
Flujo de caja y expansión de capacidad
En materia de caja, el flujo neto procedente de las actividades de operación fue negativo en $70.935 millones al cierre de septiembre, frente a un saldo positivo de $314.816 millones en el mismo periodo de 2025. La compañía atribuyó este comportamiento principalmente a su estrategia de compras de oro, que representó desembolsos por $463.387 millones, además de mayores pagos a socios mineros y proveedores.
Sin embargo, al excluir las compras estratégicas de oro, el flujo de caja operativo aumentó 11 %, hasta $682.146 millones, frente a $614.647 millones en los primeros nueve meses de 2025.
Mineros también informó que mantenía 23.955 onzas de oro en acopios de mineral al 30 de septiembre, un aumento de 18.278 onzas frente a diciembre de 2025. La acumulación responde a la preparación para ampliar la capacidad de procesamiento de la planta de Hemco, que pasará de 1.750 a 2.500 toneladas diarias. La finalización de esa expansión está prevista para finales de 2026.
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