Inflaciones básicas del BanRep mantuvieron tendencia a la baja en octubre; registraron la menor cifra desde julio

Las medidas de inflación básica calculadas por el Banco de la República consolidaron su senda de desaceleración al cierre de octubre de 2026 tras conocerse que la variación del IPC para el décimo mes del año fue del 6,30 %.
Por segundo mes consecutivo, las tres métricas principales registraron retrocesos. Sin embargo, destaca la caída del indicador que excluye alimentos y regulados, el cual logró ubicarse nuevamente por debajo del 6 %, donde no estaba desde julio de este año.
De acuerdo con los analistas, este comportamiento confirma que el pico alcanzado en agosto empieza a quedar atrás, entregando señales más favorables para la Junta Directiva del banco central en su evaluación de las presiones inflacionarias subyacentes de la economía colombiana.
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En particular, la medida más estructural de inflación básica, que aísla tanto la volatilidad climática del agro como las tarifas administradas por el Estado, disminuyó de 6,03 % en septiembre a 5,91 % en octubre, una caída de 12 puntos básicos (pb).
Por su parte, el indicador sin alimentos retrocedió de 6,18 % en septiembre a 6,07 % en octubre, registrando una diferencia de 11 pb. Además, mostró dos meses consecutivos de alivio.
Finalmente, la métrica núcleo 15, que excluye los 15 bienes y servicios con mayor volatilidad en sus precios, pasó de 6,37 % en septiembre a 6,23 % en octubre, lo que representa una disminución de 14 pb. Con este dato, el indicador acumula una caída de 26 pb frente al máximo de agosto (6,49 %) y marca su nivel más bajo desde julio de este año (6,27 %).
Analistas destacan tendencia subyacente en inflaciones básicas
El retroceso simultáneo en los tres indicadores ratifica un cambio de tendencia en el cuarto trimestre del año. De hecho, el Banco de Bogotá indicó que el promedio de las tres medidas preferidas por el Banco de la República retrocedió del 6,20 % en septiembre al 6,08 % en octubre.
De acuerdo con los expertos de Bancolombia, la desaceleración de la inflación subyacente respondió en gran parte al componente de bienes, cuya variación mensual fue negativa (-0,05 % a -0,06 %).
Del mismo modo, advirtieron que a debilidad de la demanda interna y la apreciación de la tasa de cambio permitieron la activación del pass-through, obligando a los comerciantes a trasladar la reducción de costos de bienes importados (vehículos, electrodomésticos, vestuario) al consumidor final.
Y, a pesar de la rigidez asociada a la indexación y los costos laborales (salario mínimo), destacaron que la inflación de servicios dio señales marginales de alivio. Servicios sin arriendo se redujo a 9,13 % anual y el rubro general de servicios descendió a 7,15 %, reflejando que los empresarios encuentran límites en la demanda para traspasar la totalidad de sus mayores costos, según el Banco de Bogotá.
En contraste, Itaú señaló que mientras las presiones subyacentes cedieron, la inflación total se vio contenida por el comportamiento del rubro de alimentos (que se aceleró hasta el 7,31 % – 7,37 % anual), lo que obedeció al fuerte choque de oferta en los alimentos perecederos (cuya inflación superó el 17,6 % debido al impacto del fenómeno de El Niño).
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