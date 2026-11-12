Bolsa de Colombia tiene nueva jornada negativa: acciones que más caen

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 11 de noviembre de 2026 en 2.486,39 puntos registrando una variación negativa de – 1,65 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 20,23 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.470 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría configurado en los 2.600 puntos.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $155.016 millones, mostrando una variación negativa de 50,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $310.949 millones.
Recomendado: Alianza Valores será formador de liquidez de 11 acciones en la Bolsa de Colombia: estas son las especies
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,61 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $57.075 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Ecopetrol (Ecopetrol – 0,40 %) que negoció $27.679 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a ISA (ISA – 1,94 %) que negoció $11.983 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que retroceden – 5,32 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que cae – 4,52 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajaron – 3,83 %.
Las acciones de Fabricato (Fabricato) suben 4,17 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de NVIDIA Corporation (NVDACO) suben 1,41 % y marcan un volumen de operaciones de $4.995 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap