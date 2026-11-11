Clara obtiene US$105 millones para fortalecer su plataforma y acompañar expansión de empresas latinoamericanas

Clara anunció una operación de financiamiento por US$105 millones, compuesta por una ronda de inversión Serie C de US$65 millones y la renovación de una línea de crédito de US$40 millones otorgada por el Customer Value Fund (CVF) de General Catalyst. Los recursos respaldarán la expansión de la fintech en América Latina y el desarrollo de su plataforma de gestión financiera corporativa.
La operación se conoce mientras la compañía reporta ingresos netos anualizados superiores a US$100 millones y más de un año con Ebitda positivo. Clara también informó que atiende a más de 45.000 clientes en la región.
La ronda de capital fue liderada por Citius, Kaszek y DEG, filial del grupo financiero alemán KfW. En ella participaron inversionistas que ya estaban vinculados a la compañía, como Acrew Capital, Citi Ventures, Coatue, Commerce Ventures, DST Global Partners, Gaingels, General Catalyst, Mana Ventures, Monashees y Notable Capital. También se sumaron CMT Digital, Nascent VC y Michael Gilroy.
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Por su parte, la renovación de la línea de US$40 millones de General Catalyst se destinará a financiar el crecimiento del portafolio de productos de Clara. La compañía no precisó las condiciones ni el plazo de esta financiación.
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Clara amplía su capacidad de financiamiento
Los nuevos recursos se suman a otras operaciones de deuda anunciadas durante los últimos doce meses. En noviembre de 2025, Clara obtuvo US$70 millones en deuda estructurada de BBVA Spark, Covalto y la Corporación Financiera Internacional (IFC). Posteriormente, en febrero de 2026, renovó una línea de crédito de US$150 millones con Goldman Sachs.
Con la operación anunciada ahora, la compañía señala que su capacidad total de deuda supera los US$250 millones. La participación de DEG en la ronda de capital también amplía el respaldo de instituciones financieras de desarrollo a la fintech, que ya contaba con financiación de la IFC.
Clara destinará parte de los recursos a ampliar su equipo comercial y fortalecer las herramientas de automatización e inteligencia artificial de su plataforma. Entre sus desarrollos está la integración con plataformas de IA mediante el protocolo MCP, que permite consultar información financiera en lenguaje natural y ejecutar transacciones autorizadas a través de agentes de inteligencia artificial.
La compañía también ofrece herramientas para revisar automáticamente los gastos frente a las políticas internas de las empresas y servicios para administrar operaciones en distintos países y monedas. Su portafolio incluye, además, soluciones de pago y gestión de combustible para empresas en México y Brasil.
Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO de Clara, señaló que la compañía busca integrar información financiera, controles y ejecución de pagos para que las áreas financieras puedan utilizar la inteligencia artificial en sus operaciones. Según el directivo, esto permite reducir tareas rutinarias y mejorar las decisiones sobre el uso de los recursos.
En Colombia, la estrategia apunta a que las empresas reduzcan el tiempo dedicado a procesos financieros manuales. Diego Sánchez, Country Lead de Clara para el país, explicó que la plataforma permite automatizar la revisión de gastos, consultar reportes y proyecciones mediante instrucciones en lenguaje natural y ejecutar pagos de acuerdo con las políticas de cada organización.
“También queremos acompañarlas cuando su crecimiento las lleve a otros mercados. Con Clara Global, pueden gestionar gastos en distintos países y monedas desde una misma plataforma”, afirmó Sánchez.