El mercado cambiario colombiano operó hoy bajo la modalidad Next Day (sin mercado spot local) debido a la celebración de un festivo bancario en Estados Unidos por el Día de los Veteranos.
No obstante, en el mercado internacional, la tasa de cambio registró movimientos en terreno negativo frente al cierre de ayer ($3.304,29) y concluyó en $3.283. Tras una apertura en $3.292, la divisa se ubicó alrededor de los $3.298 en sus primeros minutos y llegó a máximos de $3.311,20, pero no logró sostenerse por encima de la barrera de los $3.300; de hecho, alcanzó a tocar un mínimo de $3.271.
JP Tactical Trading recordó que la jornada de ayer estuvo marcada por un fuerte volumen comprador que llevó al dólar a negociarse la mayor parte del tiempo por encima de la barrera de los $3.300, una cifra que no se veía desde inicios de octubre, registrando un máximo intradiario de $3.309,99.
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A nivel internacional, la elevada inflación en EE. UU. y la retórica restrictiva de la FED mantuvieron al billete verde impulsado cerca de sus máximos anuales, con el índice DXY respetando el piso clave de los 102,9 puntos (+0,6 %).
La sesión spot formal de divisas en Colombia reanudará operaciones este jueves 12 de noviembre a las 8:00 a. m.
Rebote en petróleo desde mínimos de dos meses
Los precios internacionales del crudo rebotaron este miércoles tras haber tocado en la sesión previa sus niveles más bajos en dos meses.
La referencia Brent registró un alza de 1,11 %, situándose en US$92,51 por barril, y el WTI avanzó un 07,35 %, alcanzando los US$86,35 por barril.
El mercado oscila entre las esperanzas de una solución diplomática entre EE. UU., Israel e Irán, y la preocupación inmediata por el suministro físico tras confirmarse nuevos ataques contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, lo que vuelve a reincorporar prima de riesgo a los contratos de la energía.
MinHacienda defiende su tributaria
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reconoció que Colombia está enfrentando una coyuntura económica que no tiene precedentes en el país y advirtió que antes del año 2030 casi $1 de cada $2 del Presupuesto General de la Nación tendrían que destinarse a pagar deuda si no se toman decisiones en política pública.
De acuerdo con la presentación del funcionario en la asamblea general de ANIF 2026, el país tiene una deuda de $1.200 billones a plazos cortos y con tasas de interés muy altas. “El endeudamiento del sector público es como el iceberg, la parte más grande está debajo del agua y no estamos viendo la magnitud”, dijo.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,31 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,200 % desde los 12,269 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,700 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,800 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 12,765 %, frente al 12,781 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,917 %; la jornada anterior en 12,970 %.
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