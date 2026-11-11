MinHacienda revela que tributaria recaudaría en promedio $100 billones al año; confirma nueva vista del FMI

La presencia de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bogotá se da en un momento decisivo para la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, confirmó que una misión de la entidad multilateral ha mantenido conversaciones y trabajo de campo en el país durante las últimas semanas, precisando el carácter institucional de dicha presencia.
«Lo que tenemos es una visita técnica que se hace todos los años. Ellos están mirando lo que se llama el Artículo IV, es una revisión de las cifras de la economía colombiana. Sobre montos (líneas de financiamiento) no hay nada definido», puntualizó ante los medios de comunicación en el marco de la Asamblea General de ANIF.
Recibe nuestro boletín en tu correo
No obstante, el jefe de las finanzas públicas destacó que Colombia mantiene una reputación de prudencia fiscal ante la banca multilateral y el FMI. A diferencia de otros países en la región que acuden a los organismos multilaterales en momentos de iliquidez extrema, Colombia inició contactos preventivos para exponer la estrategia de ajuste fiscal antes de que se desencadene una crisis de pagos desordenada.
Una crisis de endeudamiento de $100 billones
El trasfondo macroeconómico que evalúa la misión del FMI está marcado por lo que la cartera económica califica como una coyuntura sin precedentes en la historia reciente del país: una crisis de endeudamiento del Estado que no se percibe de forma inmediata en el consumo cotidiano o en la actividad comercial exterior, pero que amenaza la estabilidad de mediano plazo.
Según las cifras expuestas por el Ministerio de Hacienda, la presión que ejerce el endeudamiento público sobre la economía alcanza niveles críticos, sumando $100 billones en obligaciones, contratadas a plazos de vencimiento cortos y a elevadas tasas de interés.
La trayectoria fiscal evidencia que, mientras el gasto público se mantuvo en un nivel alto tras la pandemia —alrededor del 23 % del PIB—, los ingresos tributarios sufrieron los efectos de la fatiga fiscal y el aumento de la elusión.
De no corregirse esta tendencia, el déficit total proyectado para 2026 (7,2 % del PIB) podría escalar por encima del 9 % del PIB en 2027, obligando al país a destinar cerca del 45 % del Presupuesto General de la Nación únicamente al pago del servicio de la deuda antes del año 2030.
Así, para evitar que el mercado imponga un ajuste desordenado, el Gobierno nacional presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto denominado Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa que pone el foco central en la contención y racionalización del gasto del Estado.
El objetivo estructural del proyecto de ley es lograr una reducción del gasto público equivalente al 4,7 % del PIB para el año 2030, lo que representa un recorte acumulado de $90 billones. El ministro Gómez Martínez enfatizó que este esfuerzo colosal busca estabilizar la trayectoria de la deuda pública y cerrar la brecha entre los ingresos del Gobierno central y sus compromisos financieros.
—