Según su informe de resultados del tercer trimestre, Enka de Colombia registró en los primeros nueve meses de 2026 una utilidad neta de $11.100 millones, un alza de 1.200 % frente a los $854 millones de 2025.
Ese año la empresa tenía pérdidas de $3.700 millones antes de impuestos y cerró en positivo gracias a un beneficio tributario de $4.500 millones.
Solo entre julio y septiembre de 2026 ganó $4.000 millones, frente a $219 millones un año antes.
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Este año la utilidad antes de impuestos llegó a $20.500 millones. La utilidad operativa pasó de $1.300 millones a $14.200 millones, impulsada en parte por una valorización de sus propiedades de inversión por $5.000 millones y el resultado financiero neto fue de $5.800 millones, cuando en 2025 había sido negativo en cerca de $800 millones.
Ebitda creció 22 % pese a menores ventas
Los ingresos operacionales sumaron $283.800 millones, un 9 % menos que hace un año.
La compañía lo atribuyó a la menor tasa de cambio, a la caída de los precios internacionales de referencia y a las menores ventas de Lona.
Aun así, el ebitda subió a $24.700 millones y el margen pasó de 6,5 % a 8,7 %, gracias a más ventas de EKO Fibras y a costos fijos que crecieron por debajo de la inflación.
Destacado: Fitch destacó desempeño operativo y financiero de la ETB; retiró su observación negativa y mantuvo calificación.
Las ventas en Colombia aumentaron 21 % y ya representan el 76 % de los ingresos, frente al 57 % de 2025, porque los clientes buscaron más materia prima reciclada local ante los problemas para importar resina virgen. Las exportaciones bajaron de USD 32,5 millones a USD 18,9 millones.