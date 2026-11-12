Dólar en Colombia abre al alza en $3.294 y vuelve a acercarse a la barrera de los $3.300

El mercado cambiario colombiano reanudó sus operaciones en la modalidad spot este jueves con un impulso alcista tras el festivo bancario celebrado ayer en Estados Unidos.
La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.294, lo que representa un incremento de $25 frente al cierre anterior de $3.269, registrado en la última referencia del mercado Next Day.
En las primeras transacciones de la mañana, la tasa de cambio ha tocado un precio mínimo de $3.282,88, situándose ligeramente por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rige para hoy en $3.297,07.
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JP Tactical Trading destacó que estos registros con las referencias previas y muestran que el precio retoma su sesgo alcista y vuelve a presionar la barrera de los $3.300, moviéndose dentro del rango delimitado por el modelo táctico. Por debajo, la franja entre $3.240 y $3.230 se consolida como la zona de soporte de referencia ante eventuales retrocesos.
Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66 señaló que para las divisas emergentes prevalece un escenario de cautela. Particularmente, el peso colombiano opera presionado por la combinación de un dólar global firme y unos precios del petróleo más débiles frente a semanas anteriores.
Según el experto, de cara al corto plazo, el mercado monitorea cuatro ejes centrales: las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal, las recompras de deuda del Tesoro estadounidense, posibles intervenciones cambiarias y el desenlace de los frentes geopolíticos activos.
Petróleo retrocede tras rumores de diálogos entre EE. UU. e Irán
Los precios internacionales de la energía operan a la baja en esta jornada, moderando el rebote registrado la víspera.
El Brent cede un 0,98 %, ubicándose en US$91,88 por barril, y el WTI retrocede un 0,30 %, cotizando alrededor de los US$86,25 por barril.
El descenso responde a versiones publicadas por The Wall Street Journal, según las cuales Washington busca reabrir canales diplomáticos directos para poner fin al prolongado conflicto en Medio Oriente.
De acuerdo con el reporte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, estaría evaluando sostener conversaciones en persona con un alto funcionario de seguridad iraní, en un esfuerzo por desescalar las tensiones regionales luego de atribuir al impacto económico de la guerra parte del revés sufrido por el Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Confianza del consumidor disminuyó en octubre
Los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor de octubre de 2026 revelaron que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de 8,5 %, lo que representa una disminución de 7,2 puntos porcentuales frente al mes anterior (15,7 %) y una reducción de 5,1 puntos porcentuales frente a octubre de 2025 (13,6 %).
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