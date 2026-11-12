Gobierno De la Espriella impulsará producción local de medicamento y vacunas

En medio de su Plan de Desarrollo, el gobierno De la Espriella quiere, junto con el Ministerio de Salud, fortalecer la seguridad sanitaria del país mediante la iniciativa “Disponibilidad y acceso oportuno, equitativo y sostenible a medicamentos, vacunas y dispositivos médicos”, así como a otras tecnologías e insumos estratégicos para la salud.
Se lee en el documento que el objetivo es reducir las vulnerabilidades de abastecimiento y la dependencia externa en materia de medicamentos y vacunas.
De esta manera, el gobierno De la Espriella indica que priorizará tecnologías estratégicas según las necesidades de salud pública, el perfil epidemiológico y los riesgos de desabastecimiento.
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Adicionalmente, promoverá alianzas público-privadas, académicas y productivas para investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica y escalamiento.
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Así mismo, impulsará capacidades de producción local, almacenamiento y suministro mediante inversión, cooperación e incentivos sujetos a viabilidad técnica, presupuestal y normativa.
El Plan de Desarrollo indica que el Gobierno fortalecerá “las capacidades de regulación, evaluación de tecnologías, vigilancia sanitaria y seguimiento de cadenas de suministro, con criterios de calidad, seguridad, evidencia científica y valor terapéutico”.
Finalmente, evaluará mecanismos de “adquisición, financiación y transferencia tecnológica que favorezcan la competencia, la sostenibilidad y mejores condiciones de acceso y precio, cuando sean jurídicamente procedentes”.
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El gobierno De la Espriella indica que esta iniciativa se articulará con la Política de Soberanía en la Producción para la Seguridad Sanitaria (Resolución 1411 de 2022), las políticas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONPES 4069) y Reindustrialización (CONPES 4129), y la Comisión Intersectorial correspondiente (Decreto 1099 de 2022).