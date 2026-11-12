Las acciones de Nvidia cayeron casi un 10 % este jueves, haciendo que el valor de la compañía cayera por debajo de los US$4 billones en capitalización de mercado. Esto luego de que Jensen Huang anunciara su renuncia tanto a su cargo como director ejecutivo como a su puesto en la Junta Directiva del gigante tecnológico.
Según informó el fabricante de chips, la directora financiera, Colette Kress, asumirá esta posición de manera temporal hasta que se designe a un nuevo líder; mientras que Harvey C. Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys, se convertirá en el primer presidente del consejo de administración.
“La junta directiva tiene plena confianza en Colette y en el equipo de liderazgo, y esperamos que las operaciones de la empresa, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de los productos continúen sin interrupción”, señala el documento.
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La situación de Nvidia se desató luego de que Huang admitiera haber tenido una relación extramatrimonial con la ejecutiva Alice Huang, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses consideran una espía de China.
Destacado: Acción de Nvidia cae 10 % ante posible salida de Jensen Huang
Días después, el ‘New York Times’ informó que el CEO también mantenía un romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.
De acuerdo con información de ‘CNBC’, los analistas prevén que la salida de Jensen Huang podría provocar una caída del 20 % en los títulos de la tecnológica, en especial considerando la desaceleración que ha venido registrando en el último mes.
En la jornada anterior, las acciones de Nvidia llegaron a caer hasta 10 % y tocaron los US$156.