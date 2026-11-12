Grupo Éxito prepara expansión en Colombia para 2027; invertirá hasta US$70 millones en nuevas tiendas y reconversiones

Tras revelar sus resultados financieros para el cierre del tercer trimestre, Grupo Éxito reveló su apuesta para los próximos años, que incluye una perspectiva de crecimiento en sus ventas digitales, además de planes de expansión para 2027.
Durante la llamada con inversionistas, Carlos Calleja, CEO de Grupo Éxito, indicó que la compañía viene mejorando el modelo de negocio de las tiendas y perfeccionando las operaciones, para lograr un mayor desempeño en los espacios físicos.
Destacó, por ejemplo, que las remodelaciones que vienen realizando “son un driver de crecimiento y una gran oportunidad. Nos tardamos año y medio para tener el modelo ideal de supermercado”. Reconoció también que “hoy ya estamos inaugurando remodelaciones que dan esos crecimientos por metro cuadrado y que nos llevan a mayores rentabilidades”.
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En este sentido, Juan Lucas Vega, gerente general para Colombia, reveló que “2027 será un año de expansión para Éxito”, con cinco o siete nuevas tiendas abiertas, además de 30 reconversiones de tiendas, como parte de su plan para unificar los puntos físicos en las marcas Éxito y Carulla. Esta última tendrá mayor protagonismo.
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Inversiones en nuevas tiendas y expectativa en ventas digitales
Para estas aperturas y remodelaciones se destinarán entre US$60 millones y US$70 millones, que serán destinados para las aperturas de las nuevas y las renovaciones que se tienen planeadas en Colombia.
En el caso de las ventas digitales, Calleja destacó que la aspiración para los próximos tres años es “lograr un crecimiento anual de las ventas digitales superior al 30 % y alcanzar una participación de más del 20 % sobre las ventas”.
Para avanzar hacia este objetivo, “estamos enfocados en conectar mejor a los clientes con las tiendas y el inventario, aprovechar los datos y la tecnología y monetizar progresivamente estas capacidades”.
Durante el tercer trimestre, las ventas por canales digitales en Colombia alcanzaron $585.000 millones, representando el 14,6 % de las ventas o más de 71 millones de órdenes entregadas en el negocio retail, dijo el ejecutivo.
Impacto del terremoto en el balance de Éxito
En la teleconferencia de inversionistas también se reveló que la mayoría de las tiendas que fueron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto ya están operando, salvo algunas que permanecen cerradas.
En términos del impacto en los resultados, se destacó que este efecto clasificado contablemente como “no recurrente” ya se encuentra en proceso de recuperación con las aseguradoras.
En ese sentido, se hizo el reconocimiento de la pérdida “pero en la medida que se avance con aseguradora se va a reflejar en los estados financieros”, explicó su vicepresidente financiero y administrativo, Fernando Alfredo Carbajal.
Así las cosas, en el cuarto trimestre de este año “parte de ese impacto se va a reflejar como beneficio porque se van a recibir fondos como anticipo del siniestro”.
Temporada de descuentos
Grupo Éxito también indicó que se suma a los Black Days con sus marcas Éxito y Carulla, lo cual es percibido como una temporada para “alivianar el bolsillo de los colombianos y apoyarlos en la planificación de sus compras de fin de año”.
Los clientes podrán encontrar descuentos de hasta 50 % en categorías como tecnología, pequeños y grandes electrodomésticos, textil, artículos para el hogar y mercado, entre otras.
Los Black Days estarán disponibles del 13 al 19 de noviembre exclusivamente a través de los canales digitales: exito.com, carulla.com y las aplicaciones móviles de Éxito y Carulla. A partir del 20 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, las ofertas se extenderán a las tiendas físicas.
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