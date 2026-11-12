Fondos extranjeros marcan récord de compras de TES en medio de canjes de deuda en octubre

En octubre de 2026, los fondos de capital extranjero se consolidaron como los principales compradores del mercado tras meses en los que destacaron por su posición vendedora.
Los reportes ponen en evidencia que los agentes internacionales realizaron compras netas por $10,2 billones. Esta cifra representa la tercera mayor compra mensual de extranjeros desde 2010, de acuerdo con Acciones & Valores, solo superada por registros de septiembre y diciembre de 2025, y la segunda más alta si se excluyen las operaciones de liquidez del Gobierno (TRS).
Con esta adquisición masiva, la participación de los extranjeros en el stock total de TES ascendió del 18,71 % al 19,81 %, equivalente a un saldo en contado de $161,57 billones ($215 billones al incluir derivados NDF).
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El apetito de los extranjeros se concentró marcadamente en el mercado de contado (spot) y en títulos nominales: el 81 % de sus compras ($8,23 billones) se destinó a TES en pesos y $1,94 billones a TES UVR.
Con esto, el 94,6 % del portafolio internacional quedó posicionado en títulos a tasa fija. Según datos del Banco de la República, las compras se enfocaron en los tramos medio-corto y medio de la curva, proviniendo de una base diversificada de fondos mutuos y bancos extranjeros.
El Banco de Bogotá resaltó que el apetito internacional fue tan elevado que absorbió no solo la totalidad de las nuevas emisiones de la Nación, sino también la mayor oferta liberada por las ventas de agentes locales.
Así se movió el mercado de TES en octubre
El mercado de deuda pública interna de Colombia experimentó una recomposición durante octubre de 2026. El saldo total emitido en títulos TES aumentó hasta los $6,52 billones (+0,81 % mensual), alcanzando un stock total de $815 billones.
Este crecimiento estuvo concentrado de manera exclusiva en los títulos en tasa fija, los cuales aumentaron en $7,62 billones hasta ubicarse en $572 billones. Por su parte, el saldo emitido en títulos indexados a la inflación (UVR) disminuyó en $1,10 billones, situándose en $244 billones.
A pesar del aumento en el saldo nominal, la tasa de descuento promedio del portafolio subió 20 puntos básicos hasta el 13,13 %, provocando que el valor de mercado total apenas se incrementara en $2,37 billones, finalizando en $738,98 billones.
Vale la pena recordar que, el mes pasado, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo dos operaciones de canje de deuda los días 1 y 23 de octubre por un valor total de $30,1 billones. Mediante estas transacciones, la Nación intercambió títulos con vencimiento cercano en 2026 y 2027 por referencias de mayor plazo:
En consecuencia, la curva de TES UVR sufrió un fuerte empinamiento: las tasas de interés de los nodos a 1 año se descolgaron 72 puntos básicos, mientras que los plazos a 10 años subieron 58 puntos básicos debido al incremento de la oferta de largo plazo. En los TES tasa fija se registraron desvalorizaciones moderadas concentradas en la parte larga de la curva (+27 pb en la referencia 2058 y +15 pb en la 2035).
Fondos de Pensiones moderan compras, pero imponen récord
Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) mantuvieron el primer lugar en la estructura general de tenedores con el 31,5 % del saldo total, equivalente a $256,78 billones. No obstante, experimentaron un enfriamiento en su ritmo comprador mensual.
En octubre, las AFP registraron compras netas de $1,41 billones, su nivel mensual más bajo en lo corrido de 2026 y distante del promedio de $5,85 billones registrado entre febrero y septiembre.
Los expertos atribuyeron esta moderación al impacto del programa de canjes y al resurgimiento de las dudas fiscales, tras la expedición del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por decreto con un cupo récord de emisión de TES de $150 billones y un recorte de gasto para 2026 de $13,8 billones considerado inferior a lo esperado.
Además del menor volumen, las AFP ejecutaron una recomposición de activos: realizaron su primera venta mensual de TES en pesos del año (-$750.000 millones) y volcaron su demanda hacia TES UVR ($2,15 billones).
Pese a esto, Davivienda destacó que en el acumulado entre enero y octubre de 2026, las AFP alcanzaron una compra histórica sin precedentes de $50,13 billones, consolidando la mayor acumulación de deuda pública para este periodo en la historia del mercado colombiano.
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