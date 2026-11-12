Cementos Argos busca ingresar al índice MSCI Standard y ampliar su presencia en mercados internacionales

Cementos Argos avanza en una estrategia para fortalecer su presencia en los mercados de capitales y alcanzar una mayor participación en los principales índices bursátiles internacionales.
La compañía espera implementar, antes de finalizar el primer trimestre de 2027, iniciativas para aumentar su flotante y cumplir los requisitos necesarios para ingresar a la categoría MSCI Standard.
Durante su llamada con inversionistas correspondiente al tercer trimestre de 2026, la cementera explicó que su capitalización bursátil y sus niveles de liquidez ya alcanzaron los umbrales requeridos para ese índice. El siguiente paso consiste en incrementar la proporción de acciones disponibles para negociación en el mercado.
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La compañía también destacó su inclusión en Tevaicol, el índice lanzado por BTG Pactual en agosto, en el que Cementos Argos figura entre los emisores con mayor ponderación.
Esta iniciativa hace parte de su estrategia para mejorar la liquidez bursátil y ampliar su participación en índices locales e internacionales.
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Recursos entregados a los accionistas
En materia de remuneración a los accionistas, Argos informó que ha pagado $575.000 millones en dividendos durante 2026, equivalentes al 81 % del monto aprobado. La compañía espera distribuir otros $132.000 millones en diciembre. A esto se suman recompras de acciones por $120.000 millones, con lo que las distribuciones totales a los accionistas alcanzan $695.000 millones.
La empresa también reiteró su expectativa de alcanzar un margen Ebitda de entre 24 % y 26 % en los próximos dos años. Por su parte, el retorno sobre el capital empleado (ROCE) llegó a 16,6 % en los últimos 12 meses, en línea con su objetivo de mantenerlo por encima del 16 %.
Argos Materials busca ampliar su operación en Estados Unidos
En Estados Unidos, Argos Materials continuará fortaleciendo su infraestructura logística para ampliar su capacidad de importación de agregados y atender la demanda de ese mercado.
Jason Teter, CEO de Argos Materials, explicó que la compañía ya cuenta con una ubicación permanente en Tampa, cuya infraestructura desarrollará durante los próximos dos años. También está cerca de asegurar una terminal permanente en otro mercado costero de gran tamaño.
En paralelo, la empresa trabaja en el desarrollo de nuevas fuentes de agregados en el Caribe, con el propósito de diversificar sus proveedores y gestionar los riesgos de suministro. Actualmente tiene varios sitios adicionales en proceso de debida diligencia.
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La estrategia también contempla oportunidades de fusiones y adquisiciones en distintas geografías. Argos Materials comenzó a participar activamente en potenciales operaciones de este tipo y prevé ampliar su presencia tanto en transacciones lideradas por bancos de inversión como en negociaciones directas.
Jason señaló que la compañía identificó más de 95 oportunidades potenciales de crecimiento y está evaluando aquellas que se ajustan a sus criterios de inversión. La cartera incluye proyectos nuevos y negocios existentes del sector de materiales de construcción, con énfasis en agregados.
Planes de crecimiento para Latinoamérica
En la región, Argos Latam buscará acelerar la implementación de sus modelos operativo y comercial, denominados De la Mina al Mercado y Luz Verde, respectivamente. La compañía espera extender estas estrategias a sus operaciones regionales para mejorar su desempeño y rentabilidad.
En Colombia, la cementera mantiene el objetivo de llevar sus márgenes Ebitda a niveles cercanos al 30 % en el mediano plazo. Para avanzar hacia esa meta, continuará trabajando en eficiencia de costos y disciplina de precios, mientras espera que el crecimiento del segmento minorista se complemente con una mayor actividad en vivienda e infraestructura.
La compañía también prevé participar en la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto, una actividad que espera contribuya al dinamismo de la construcción durante los próximos trimestres.
En Venezuela, Argos busca acelerar su entrada al mercado mediante la optimización de su cadena de suministro y el análisis de alternativas para atenderlo de manera competitiva.
Actualmente exporta por vía terrestre desde su planta de Sogamoso y explora la posibilidad de realizar exportaciones marítimas de cemento a granel desde Cartagena. También avanza en iniciativas relacionadas con su reclamación de larga data para restablecer su presencia en ese país.
En Centroamérica, los planes se concentran en aprovechar la recuperación de la demanda en Panamá, un entorno competitivo más equilibrado en Honduras y la expansión de las operaciones en Guatemala.
En el Caribe, la compañía espera que continúe el crecimiento de la demanda, aunque mantendrá bajo seguimiento el comportamiento de los costos de combustibles y su impacto en mercados que dependen del cemento importado o del transporte marítimo.
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