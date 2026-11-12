Ganancias de Colombina crecieron 10,5 % entre enero y septiembre; ventas en el país impulsaron el resultado

El Grupo Colombina, uno de los productores más relevantes de alimentos y dulces en el país, dio a conocer sus resultados financieros entre enero y septiembre de 2026, según los cuales la utilidad neta consolidada llegó a $75.658 millones, creciendo un 10,5 % frente al mismo período del año anterior.
A pesar de las variables macroeconómicas, el grupo destacó un buen desempeño de las ventas en el mercado doméstico, “con un moderado crecimiento de los volúmenes y un adecuado control de los gastos operacionales”, con resultados financieros satisfactorios.
Los ingresos consolidados llegaron a $2,56 billones, de los cuales en el mercado nacional la facturación alcanzó $1,61 billones, superando en un 6 % al mismo periodo de 2025.
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En el mercado internacional las ventas fueron de $941.728 millones, inferior al año anterior en un 15 %, principalmente por el impacto de la revaluación, mientras que la facturación en dólares se mantuvo en un nivel similar al mismo periodo del 2025, alcanzando US$269 millones.
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Otros resultados de Colombina en 2026
En cuanto a la rentabilidad, el cierre del tercer trimestre registró un crecimiento considerado como “muy positivo” del Ebitda, superando en un 12 % al mismo período del 2025, alcanzando $344.170 millones, que corresponde a un margen respecto a las ventas netas del 13 %.
Adicionalmente, la organización afirmó que “continúa cumpliendo oportunamente todas las obligaciones con los clientes, proveedores, entidades financieras, gobierno, accionistas y trabajadores y estamos optimistas en lograr un cierre a diciembre 31 alcanzando los objetivos y metas fijadas para el 2026”.
En relación con el contexto económico, Colombina alertó que el ámbito de los negocios “continúa siendo afectado por diversos aspectos negativos heredados del pasado Gobierno”.
Resumió, por ejemplo, que “se recibió una economía con un déficit fiscal cercano al 7,8 % del PIB proyectado para 2026, la regla fiscal suspendida hasta 2027 y una deuda neta cercana al 60 % del PIB”.
Este nivel de deuda, sumado a una inflación al alza de 6,29 %, “inevitablemente induce a una política monetaria restrictiva, generando tasas de interés por encima del 12,25 %”.
Mencionó además la vulnerabilidad del escenario fiscal se ve reflejado en la calificación otorgada por S&P Global Ratings, la cual baja dos escalones, de BB+ a BB- y se constituye como la peor nota de Colombia desde 1993. “Los negocios del Grupo Colombina se han afectado por esas realidades”, declaró la compañía.
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