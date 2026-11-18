La Titularizadora Colombiana dio a conocer los resultados financieros del fondo inmobiliario TIN para el periodo entre enero y septiembre de 2026, en el que tuvo un crecimiento en ingresos y valorización de su título en la Bolsa de Colombia.
El fondo inmobiliario TIN registró ingresos totales por $62.316 millones a septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento de 7,72 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con su informe de resultados del tercer trimestre.
El aumento estuvo impulsado principalmente por los ingresos de valorización de los activos inmobiliarios, que crecieron 16,07 % durante los primeros nueve meses del año, como consecuencia de la actualización de los contratos de arrendamiento con base en la inflación.
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En el desempeño operativo, los ingresos por arrendamientos aumentaron 2,22 %. El fondo cerró septiembre con una ocupación económica de 96,86 % y un indicador de cartera de 0,22 %.
En cuanto al desempeño del título, su valor se ubicó en $23.830 al cierre del tercer trimestre de 2026, frente a los $22.119 registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representó un incremento de 7,74 % en el último año.
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Finalizó recompra de títulos en el mercado
El pasado 28 de octubre de 2026 finalizó el programa de readquisición de títulos participativos TIN, que se venía ejecutando desde el pasado 21 de abril, pues se agotaron los recursos disponibles.
La recompra se hizo por un monto máximo de $5.550 millones y durante su vigencia se readquirieron 410.636 títulos participativos por un total de $5.549 millones, a un precio promedio ponderado de $13.516 por título.
Esto equivale a 2,11 % de los títulos en circulación antes del inicio del programa. Como resultado, el número de títulos TIN en circulación pasó de 19,46 millones a 19,05 millones.
“Los resultados del programa reafirman la solidez de la Universalidad TIN y la confianza en el desempeño y el potencial de valorización y liquidez del vehículo”, indicó la Titularizadora Colombiana al destacar que, puntualmente, el precio del título en Bolsa de Colombia acumula una valorización de 21 % desde el inicio de las recompras.
Otros resultados de TIN a septiembre
Por su parte, los rendimientos distribuibles disminuyeron 3,81 % en la comparación anual. Entre enero y septiembre, el fondo distribuyó $16.576 millones a sus inversionistas.
Esta reducción respondió principalmente al incremento de los costos financieros y de los gastos operativos y administrativos.
El costo promedio de la deuda pasó de 9,89 % efectivo anual en los primeros nueve meses de 2025 a 11,82 % en el mismo periodo de 2026, lo que elevó en 10,9 % el pago de intereses.
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