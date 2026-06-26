La emisión alcanzó un monto de $200.000 millones y estuvo compuesta por una serie senior con un monto inicial de $129.000 millones, con posibilidad de adjudicar un monto adicional de $43.000 millones en función de la demanda. La demanda total de la serie fue de $188.300 millones, lo que equivale a un bid-to-cover de 1,46 veces el valor base ofertado. En total se adjudicó un monto de $172.000 millones, la tasa de corte de esta Serie fue del 13.65% EA y contó con participación de inversionistas institucionales y retail, los cuales respaldaron la operación y evidenciaron el interés del mercado por instrumentos estructurados de alta calidad, que diversifiquen los portafolios.
La transacción contribuye al fortalecimiento del mercado de capitales colombiano al ampliar las alternativas de financiación para el sector automotor y generar nuevas oportunidades de inversión respaldadas por activos con un desempeño histórico sólido.
Finanzauto S.A.
Los recursos obtenidos permitirán a Finanzauto S.A. BIC continuar impulsando la originación de nuevos créditos para la adquisición de vehículos, promoviendo el acceso al financiamiento y apoyando el crecimiento del sector.
«El exitoso resultado de la Emisión TIV V-16 constituye una nueva muestra de la confianza que los inversionistas depositan en nuestras estructuras de titularización y en la calidad de los activos que administramos. Este logro refleja el compromiso de nuestro equipo con la excelencia técnica, la innovación financiera y la transparencia, al tiempo que reafirma nuestro propósito de seguir fortaleciendo el mercado de capitales colombiano mediante soluciones que generan valor tanto para inversionistas como para los originadores de cartera y sus clientes.» Puntualizó Andrés Lozano Umaña, presidente de la compañía.
La Emisión TIV V-16 se suma al historial de operaciones exitosas de la entidad, consolidando su trayectoria como referente en procesos de titularización y estructuración financiera en Colombia y permite completar 89 emisiones en los 25 años de historia, de las cuales 16 han sido de cartera de vehículos por un total de $2,2 billones de pesos. Finanzauto ha participado como originador en 12 de estas emisiones, lo cual le ha permitido tener un fondeo competitivo con el mercado de capitales para financiar el crecimiento de la financiación de vehículos.
Con esta emisión Titularizadora alcanza una participación de mercado en las emisiones de renta fija a través de la Bolsa de Valores de Colombia a la fecha de 19 %.