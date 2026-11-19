La temporada de fin de año suele ser una de las más importantes para los pequeños negocios en Colombia. El comercio, los restaurantes, los hoteles y otros establecimientos esperan aumentar sus ventas por la mayor demanda de los consumidores. Sin embargo, vender más no necesariamente significa que una empresa vaya a ganar más dinero: una parte de esos ingresos puede terminar destinada a cubrir los mayores costos de mantener a sus trabajadores.
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Ese es uno de los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) durante el cierre de 2026. Los cambios en las condiciones laborales, el incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada semanal están presionando los gastos de nómina, justo cuando los negocios necesitan liquidez para atender sus obligaciones y preparar la operación del próximo año.
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Un análisis económico y financiero de Russell Bedford Colombia advierte que una empresa con diez trabajadores que reciben el salario mínimo podría necesitar hasta $62,9 millones adicionales en ventas durante noviembre y diciembre para compensar el aumento de sus costos laborales frente al mismo periodo de 2025, si opera con márgenes de rentabilidad estrechos.
La cifra no significa que todas las empresas deban aumentar su facturación en esa proporción. El monto depende de cuánto dinero conserva cada negocio después de pagar las mercancías, las materias primas y otros costos directamente relacionados con sus ventas. Precisamente, esa diferencia puede determinar si una temporada comercial con buenos ingresos termina siendo rentable o si, por el contrario, deja a la compañía con menos recursos disponibles.
¿Por qué las pymes necesitan vender más para cubrir la nómina?
El ejercicio de Russell Bedford Colombia toma como referencia una empresa con diez empleados que reciben el salario mínimo y que no tiene recargos nocturnos ni dominicales. Para ese escenario, los costos de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales y determinados aportes a cargo del empleador sumarían aproximadamente $52,8 millones durante noviembre y diciembre de 2026.
En el mismo periodo de 2025, esos conceptos representaban cerca de $42,9 millones. La diferencia es de alrededor de $10 millones, un incremento que debe asumir la empresa para mantener a sus diez trabajadores bajo las condiciones contempladas en la simulación.
El panorama cambia cuando el negocio necesita cubrir las horas que dejó de tener disponibles por la reducción de la jornada laboral. Si para mantener su operación contrata el equivalente a media jornada adicional, el gasto proyectado llegaría a $55,5 millones en el último bimestre del año.
En ese caso, el sobrecosto frente a 2025 sería de aproximadamente $12,6 millones, equivalente a un aumento del 29,3 %. La firma aclara que se trata de una simulación financiera que contempla determinadas exoneraciones de aportes y calcula proporcionalmente la contratación adicional. Además, no incluye vacaciones, dotación ni los posibles efectos del proyecto de Ley de Rescate Económico, que todavía no ha sido aprobado.
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Daniel Vélez Mesa, acting Partner de Russell Bedford Colombia, advierte que el desafío no consiste únicamente en conseguir más clientes o facturar mayores cantidades durante la temporada alta: “El riesgo no está únicamente en pagar más salarios, sino en confundir un aumento de las ventas con una mejora del negocio. Sin conocer cuánto deja realmente cada transacción, una temporada comercial exitosa puede terminar con menos ganancias”, señaló el experto.
¿De dónde salen los $63 millones adicionales en ventas para las empresas?
La cifra depende del margen de contribución de cada empresa. En términos sencillos, este indicador muestra cuánto dinero le queda al negocio de cada $100 que factura, una vez descuenta los costos directamente asociados con la venta. Ese dinero disponible debe servir para cubrir otros compromisos, como la nómina, el arriendo, los servicios públicos y los gastos de funcionamiento.
Russell Bedford plantea tres escenarios para una empresa que necesita compensar los $12,6 millones adicionales de costos laborales estimados para el cierre de 2026:
- Si conserva $20 por cada $100 que factura: necesitaría vender aproximadamente $62,9 millones adicionales.
- Si conserva $30 por cada $100 facturados: requeriría cerca de $41,9 millones más en ventas.
- Si conserva $40 por cada $100 facturados: necesitaría aumentar su facturación en unos $31,5 millones.
La diferencia es importante para entender el impacto sobre los pequeños negocios. Una compañía que tiene un margen reducido debe generar un volumen mucho mayor de ventas para conseguir el mismo dinero disponible que otra con una rentabilidad más amplia.
Por ejemplo, si un establecimiento vende $100 millones, pero después de pagar sus mercancías y los costos directamente relacionados con ellas solo conserva $20 millones, no puede destinar los $100 millones completos a cubrir salarios y otros gastos. Su capacidad real para responder por esas obligaciones es mucho menor.
Las proyecciones suponen que los demás gastos de las empresas permanecen constantes. Por eso, no representan una obligación general de aumentar las ventas en esos montos ni garantizan que los negocios mantengan el mismo porcentaje de rentabilidad.
Los cambios laborales que están presionando los costos de las empresas
El análisis identifica varios factores que explican el aumento de los gastos laborales durante 2026. El primero es el incremento del salario mínimo, que subió 23 % y quedó en $1.750.905. A ese valor se suma el auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso mensual de $2 millones para los trabajadores que tienen derecho a recibirlo.
A esto se suma la reducción de la jornada máxima semanal a 42 horas, vigente desde julio de 2026. Para las empresas que necesitan mantener los mismos horarios de atención o producción, este cambio puede implicar reorganizar turnos o asumir costos adicionales para cubrir las horas que ya no pueden distribuirse de la misma manera.
También influye el recargo del 90 % por trabajar en días de descanso obligatorio. A su vez, la jornada nocturna comienza a las 7:00 p. m. desde diciembre de 2025, lo que tiene consecuencias para los establecimientos que extienden sus horarios hasta la noche.
Russell Bedford calculó que una empresa con diez trabajadores que reciben el salario mínimo y laboran entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m., durante veinte días al mes, generaría aproximadamente $2,3 millones en recargos nocturnos entre noviembre y diciembre de 2026.
Es importante precisar que esos $2,3 millones corresponden al pago estimado de esas horas nocturnas y no al incremento frente a lo que la empresa pagaba en 2025.
El impacto tampoco es igual para todos los sectores. Un comercio que cierra antes de las 7:00 p. m. tiene una estructura de costos diferente a la de un restaurante, supermercado u hotel que atiende clientes durante la noche y los fines de semana.
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Ante este escenario, Vélez Mesa recomienda que los empresarios revisen con cuidado los horarios de operación antes de ampliar turnos durante la temporada comercial: “Antes de extender un turno por la temporada alta hay que establecer si esa franja realmente deja dinero. El horario más largo no siempre es el más rentable, especialmente cuando coinciden recargos, pagos pendientes y necesidades de efectivo”.
La recomendación es analizar cuánto venden los establecimientos en cada franja horaria y cuánto dinero queda después de cubrir los costos asociados con esa actividad. De esta manera, pueden identificar si mantener abierto un negocio durante más tiempo realmente compensa los pagos adicionales que implica.