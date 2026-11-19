Los ciberataques, robos de identidad y delitos digitales son una preocupación creciente, más aún teniendo en cuenta el crecimiento del uso de medio virtuales para las operaciones financieras y bancarias.
Estos intentos de ataques ocurren principalmente al momento de iniciar sesión en las cuentas de cada usuario. Según un estudio de TransUnion, casi ocho de cada diez intentos sospechosos de fraude digital en el primer semestre de 2026 ocurrieron en este momento.
En Colombia, 39 % de los consumidores afirmó haber sido blanco de algún intento de fraude en un periodo reciente de tres meses y 8 % dijo haber sido víctima.
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El inicio de sesión en cuentas se ha convertido en uno de los principales puntos de exposición al fraude digital. El 78,5% de los intentos sospechosos identificados entre los clientes de TransUnion en América Latina durante el primer semestre de 2026 ocurrió en esa etapa, una proporción superior al 53% reportado a nivel global.
El dato refleja cómo los delincuentes están aprovechando credenciales comprometidas, identidades robadas y técnicas de toma de control de cuentas para suplantar a usuarios legítimos y acceder a entornos digitales.
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Riesgos de fraude en Colombia
En Colombia, esta evolución de las amenazas está acompañada de una creciente preocupación entre los consumidores. El 68% manifestó temor por el robo de identidad y la posibilidad de que su información termine siendo utilizada para cometer un delito.
Además, 39% afirmó haber sido objetivo de algún esquema de fraude digital durante un periodo reciente de tres meses y 8% señaló que fue víctima.
Así lo señala el más reciente reporte de fraude digital de TransUnion, que muestra que las modalidades más frecuentes entre quienes reportaron intentos de fraude fueron las llamadas telefónicas fraudulentas, mencionadas por 39%; los mensajes de texto engañosos, por 34%, y las estafas relacionadas con vendedores externos en plataformas legítimas de comercio electrónico, con 22%.
En una encuesta complementaria, 48% de los colombianos identificó el robo de identidad como la amenaza cibernética que más le preocupa. Otro 44% mencionó las filtraciones de datos y 39% expresó temor por el fraude con tarjetas de crédito o medios de pago.
El reporte también encontró que 48% de los colombianos está preocupado por el phishing a través del correo electrónico. La misma proporción manifestó inquietud por la exposición de información personal en filtraciones de datos y por los perfiles falsos en redes sociales.
El sector de servicios financieros registró la mayor tasa de intentos sospechosos de fraude digital entre los clientes de TransUnion en América Latina, con 10,4%. La compañía relaciona este resultado con los desafíos que plantean la expansión de la banca digital, los préstamos, los pagos en tiempo real y los servicios financieros móviles.
Miguel Rivera, director senior de soluciones de fraude e identidad para América Latina de TransUnion, destacó que las métricas tradicionales sobre fraude digital «ya no reflejan la magnitud real del panorama actual de amenazas. La inteligencia artificial ha cambiado la economía del fraude al permitir que los delincuentes automaticen actividades que históricamente requerían un esfuerzo humano considerable».
«Desde la generación de contenido convincente e identidades sintéticas hasta la personalización de ataques y la interacción con las víctimas, la IA está mejorando la precisión, la escala y la adaptabilidad de las campañas de fraude”, agregó.