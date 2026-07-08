Estudio de TransUnion revela que los colombianos están moderando sus gastos y no todos podrán pagar sus deudas

Los hogares colombianos comienzan a mostrar señales de una mayor estabilidad financiera, aunque buena parte de los consumidores sigue enfrentando dificultades para cumplir con sus obligaciones y ha optado por moderar su nivel de gasto ante un entorno económico que continúa siendo desafiante.
Así lo revela la más reciente edición del estudio Consumer Pulse de TransUnion, según el cual el 31 % de los consumidores considera que no podrá pagar completamente al menos una de sus obligaciones financieras actuales, un aumento de tres puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado.
Al mismo tiempo, el informe muestra que 56 % de los colombianos redujo durante los últimos tres meses sus gastos discrecionales, como comidas fuera del hogar, viajes y entretenimiento, reflejando una mayor priorización de los gastos esenciales.
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Hogares siguen ajustando sus finanzas
Pese a ese panorama, el estudio evidencia algunas señales de recuperación. El porcentaje de consumidores que afirmó que sus finanzas marchan «según lo planeado» aumentó de 32 % a 38 % en el último año, mientras que quienes señalaron que su situación era peor de lo esperado disminuyeron de 27 % a 21 %.
Sin embargo, el optimismo sobre la situación financiera de los hogares perdió algo de fuerza. El 76 % de los encuestados dijo sentirse optimista sobre sus finanzas para los próximos 12 meses, frente al 79 % registrado un año atrás.
Según TransUnion, este comportamiento muestra que, aunque algunos hogares comienzan a estabilizarse, la recuperación sigue siendo desigual y muchas familias continúan ajustando sus presupuestos para priorizar gastos previsibles y cumplir con sus obligaciones financieras.
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El estudio también encontró que los consumidores están modificando sus hábitos de compra para administrar mejor sus recursos. Uno de cada tres afirmó comprar con mayor frecuencia marcas propias o genéricas, mientras que disminuyó la proporción de quienes buscan descuentos o cambian de establecimiento para encontrar mejores precios, lo que refleja patrones de consumo más estables.
En materia de crédito, la demanda también muestra señales de moderación. El 39 % de los consumidores manifestó que planea solicitar un nuevo crédito o refinanciar una obligación durante el próximo año, frente al 46 % registrado un año atrás.
Entre quienes desistieron de hacerlo, la principal razón fueron los altos costos asociados al financiamiento.