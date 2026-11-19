La forma de trabajar está cambiando y, con ella, también la manera en que las empresas utilizan sus oficinas. Mientras algunos empleados alternan entre la casa y la sede de su compañía, otros necesitan espacios profesionales únicamente para reuniones, jornadas puntuales o encuentros con sus equipos. Esa transformación está abriendo oportunidades para nuevos modelos de negocio en el mercado inmobiliario corporativo colombiano.
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En ese escenario, WeWork anunció la ampliación de su oferta en Colombia con el lanzamiento de WeWork On Demand, un servicio que permite alquilar escritorios compartidos y salas de reuniones por horas o por un día completo, sin necesidad de contratar una membresía tradicional de largo plazo.
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La herramienta está disponible desde el 28 de octubre en las nueve sedes que la compañía opera en Colombia, ubicadas en Bogotá y Medellín. La iniciativa hace parte de una expansión regional que también llegó a Brasil, México, Perú, Argentina y Chile. En total, el servicio se habilitó en 53 sedes de Latinoamérica, nueve de ellas en Colombia.
WeWork apuesta por el alquiler de oficinas por horas en Colombia
El nuevo modelo responde a una transformación en las preferencias de los trabajadores y en las necesidades de las empresas. De acuerdo con el estudio La experiencia laboral 2026 en Colombia, elaborado por WeWork junto con la consultora Michael Page, el 56,17 % de las personas que trabajan en oficinas prefiere un esquema híbrido.
En contraste, apenas el 10,44 % se inclina por asistir presencialmente todos los días. Estas cifras muestran por qué los espacios de trabajo flexibles pueden ganar relevancia: no todos los empleados necesitan un puesto fijo durante toda la semana, pero sí pueden requerir una oficina equipada en determinados momentos.
Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica, explicó que las compañías mantienen la necesidad de contar con espacios físicos, aunque su utilización está cambiando: «Las empresas siguen necesitando un espacio y cada vez piden más. Lo que cambió es la manera de usarlo. Una persona que trabaja en esquema híbrido va a la oficina cuando tiene una razón para ir, y con On Demand reserva el lugar para el día o la hora en que lo necesita», señaló.
La diferencia para el usuario está en que puede pagar por el tiempo que realmente necesita. Así, un profesional independiente podría reservar un escritorio para trabajar durante una jornada, mientras que una empresa podría alquilar una sala únicamente para una reunión con clientes o una sesión de equipo.
¿Cómo funciona el nuevo servicio de WeWork?
El procedimiento se realiza desde la aplicación móvil de la compañía o en wework.com. Allí, el usuario puede seleccionar una sede, consultar los espacios disponibles y reservarlos por el periodo requerido, desde media hora hasta un día completo. La oferta contempla dos modalidades principales:
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- Escritorios compartidos: se pueden reservar por una jornada completa. El acceso incluye las áreas comunes de la sede, como cabinas privadas, zonas de descanso y servicios sanitarios.
- Salas de reuniones: se alquilan por horas y el pago se puede realizar con tarjeta de crédito.
Hay un requisito que deben tener presente quienes utilicen el servicio por primera vez: deben acudir a la sede durante su horario de atención y presentar un documento oficial de identidad con fotografía. Este paso permite que el equipo del lugar configure el pase de acceso.
De esta manera, el servicio está dirigido a personas que necesitan un espacio de trabajo ocasional, pero también a empresas que buscan alternativas para organizar encuentros presenciales sin asumir el costo de mantener puestos disponibles permanentemente.
Nueve sedes en Colombia y más de 300 espacios en el mundo
La expansión de WeWork On Demand en el país se apoya en la operación que la compañía ya tiene en las dos principales ciudades donde presta este servicio. En Colombia, WeWork cuenta con seis sedes en Bogotá y tres en Medellín. A escala latinoamericana, la red habilitada para las reservas por demanda suma 53 ubicaciones: 23 en Brasil, 12 en México, nueve en Colombia, cuatro en Argentina, cuatro en Perú y una en Chile.
Además, la compañía ofrece una posibilidad para quienes viajan por trabajo. Desde una misma cuenta, los usuarios en Colombia pueden reservar espacios en más de 300 sedes de WeWork distribuidas en 70 ciudades del mundo. Entre los destinos disponibles se encuentran São Paulo, Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Santiago.
Esto amplía el alcance del servicio más allá del trabajo cotidiano en Bogotá o Medellín, pues permite buscar un lugar para trabajar o reunirse cuando se está en otra ciudad o país.
El lanzamiento también se produce en medio de los resultados operativos que la compañía reporta para la región. WeWork tiene 69 sedes en Latinoamérica y, según Claudio Hidalgo, su operación es rentable en todas las ubicaciones desde hace más de un año. El directivo agregó que la ocupación supera el 80 %.
La empresa busca consolidar esa operación y mantener la rentabilidad del negocio mediante modelos que respondan a las necesidades actuales de espacio de las organizaciones.
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Para Hidalgo, el cambio no consiste solamente en ofrecer oficinas por periodos más cortos, sino en replantear el propósito de la presencialidad dentro de las empresas: «Hoy, las compañías deberían pasar de una presencialidad por control a un trabajo por objetivos, con confianza en sus colaboradores. Así la oficina se vuelve un lugar al que se va con un propósito. Las nuevas generaciones y muchas mujeres piden esa flexibilidad como parte de sus beneficios», afirmó.