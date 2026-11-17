Los centros comerciales ya no compiten únicamente por atraer visitantes con nuevas tiendas, restaurantes, entretenimiento y experiencias. Cada vez más, estos espacios también buscan transformar la manera en que funcionan, reducir sus costos operativos e incorporar soluciones que respondan a las exigencias ambientales.
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En ese camino, la eficiencia energética se ha convertido en un asunto estratégico para instalaciones que necesitan electricidad durante buena parte del día para mantener en funcionamiento sus zonas comunes, iluminación, equipos y servicios.
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Una de las alternativas que ha ganado terreno es la energía solar. La instalación de paneles fotovoltaicos permite aprovechar la radiación del sol para producir electricidad y disminuir parcialmente la dependencia de la red convencional. Además de su aporte ambiental, esta tecnología puede representar ahorros en la factura eléctrica, un aspecto relevante para empresas y establecimientos que tienen un consumo energético constante.
En Bogotá, uno de los centros comerciales con trayectoria en el noroccidente de la ciudad decidió avanzar en esa transformación con una inversión de cientos de millones de pesos. Se trata del Centro Comercial Bulevar, que puso en funcionamiento un sistema de generación solar compuesto por 330 paneles y que busca cubrir una parte de la electricidad que requieren sus áreas comunes.
La inversión asciende a $718 millones y, de acuerdo con las proyecciones del proyecto, permitirá generar cerca de 217.404 kilovatios hora (kWh) de energía renovable al año, equivalentes a aproximadamente el 15 % del consumo eléctrico del centro comercial.
Centro Comercial Bulevar invirtió $718 millones en energía solar
El proyecto contempla la instalación de 330 paneles solares de la marca Longi, cada uno con una potencia de 610 vatios, distribuidos en tres cubiertas estratégicas del establecimiento.
La primera es la cubierta noroccidental, con un área de 396 metros cuadrados; la segunda corresponde a la occidental, que ocupa 774,90 metros cuadrados; y la tercera es la suroriental, también con 396 metros cuadrados. En conjunto, la instalación utiliza una superficie de 1.566,90 metros cuadrados.
El sistema fotovoltaico entró en funcionamiento el 17 de julio de 2026 y fue diseñado principalmente para atender el consumo energético de las áreas comunes. Su capacidad instalada es de 201,3 kilovatios pico (kWp) en corriente continua y 200 kilovatios (kW) en corriente alterna.
Los primeros resultados ya permiten dimensionar el aporte económico de la iniciativa. Entre el 17 de julio y el 31 de agosto de 2026, los paneles generaron 31.584 kWh de energía, lo que representó un ahorro de $19.835.666 en la factura eléctrica del Centro Comercial Bulevar.
La proyección anual es de aproximadamente 18.117 kWh mensuales y 217.404 kWh durante todo el año. Con esa generación, el establecimiento espera reducir cerca del 15 % de su consumo de electricidad.
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La iniciativa también tiene un componente ambiental. Según las estimaciones del proyecto, la energía producida por los paneles permitirá evitar la emisión de 47,3 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) al año, asociadas a la electricidad que, de otra manera, provendría de la red.
Los paneles tienen una vida útil estimada de 25 años. Si se mantienen las condiciones de generación y el factor de emisión utilizados para realizar el cálculo, el sistema podría evitar cerca de 1.182 toneladas de CO₂ equivalente durante ese periodo.
La instalación de los paneles coincide con un escenario en el que la seguridad y la eficiencia energética han vuelto a ocupar un lugar importante en la agenda nacional. El proyecto de Bulevar también se enmarca en las preocupaciones por el comportamiento del clima y sus posibles efectos sobre la generación eléctrica.
Además de la generación solar, Bulevar viene implementando otras medidas para reducir el consumo de recursos. Entre ellas se encuentran la iluminación LED y los sistemas automatizados que ajustan el uso de la luz artificial de acuerdo con las condiciones de iluminación natural.
En los pasillos, por ejemplo, utiliza el sistema Lutron, que permite regular automáticamente la intensidad de la iluminación y disminuir consumos innecesarios. La estrategia ambiental también incluye el aprovechamiento de aguas lluvias, el manejo de residuos y acciones relacionadas con la economía circular.
La transformación ambiental del centro comercial también se refleja en sus resultados de aprovechamiento de materiales. El pasado 8 de octubre, Global Zero Waste le otorgó el Reconocimiento al Compromiso, por su vinculación al Programa de Certificación del Sistema de Gestión Zero Waste y por los avances en la implementación de estrategias de economía circular, conocidas como 9R, y en el manejo integral de materiales y residuos sólidos.
Las cifras de gestión muestran un crecimiento en el volumen de residuos aprovechables. Entre enero y agosto de 2026, Bulevar gestionó 244 toneladas de estos materiales, frente a las 187 toneladas registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento del 30,5 %.
A ese resultado se suman 134,7 toneladas de residuos orgánicos y la gestión de materiales posconsumo, entre ellos aparatos eléctricos y electrónicos, ropa usada, aceite de cocina, pilas y tapas.
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El Centro Comercial Bulevar fue inaugurado en 1988 y completa 38 años de operación como uno de los puntos de encuentro del noroccidente de Bogotá. A lo largo de su trayectoria ha integrado actividades comerciales, gastronómicas y de entretenimiento, además de eventos y alianzas con diferentes marcas.