Estos son los 10 proyectos de energía solar más grandes de Colombia; Enel e Isagen lideran el listado

La energía solar viene ganando terreno en el mercado colombiano. Algunas organizaciones han mencionado que las dificultades para desarrollar proyectos de centrales hidroeléctricas, e incluso de petróleo y gas, están llevando a buena parte de los empresarios a apostar por las energías renovables, como la solar, cuyos proyectos pueden tener mayores facilidades para desarrollarse y entrar en operación.
En este contexto, vale la pena poner la lupa sobre los 10 proyectos de energía solar más grandes del país. Según los datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entre ellos se encuentran Guayepo, Parque Solar Puerta de Oro, Guayepo III, Atlántico y Shangri-La. Estas iniciativas están localizadas en Atlántico, Cundinamarca y Tolima. En su mayoría, son liderados por Enel, mientras que Isagen tiene el proyecto Shangri-La, ubicado en Tolima.
A estos se suman Latam Solar La Loma, Fundación, Parque Solar La Unión, Tepuy y La Mata. En este segundo grupo aparece Promigas, que en 2026 cerró la compra de activos de energías renovables que pertenecían a Zelestra.
Todos estos proyectos se encuentran en operación. Aunque también existen otras iniciativas de autogeneración, es decir, puntos que compañías como Ecopetrol desarrollaron para abastecer parte de su propio consumo eléctrico. De otro lado, si se tienen en cuenta los 10 parques mencionados, la mayoría se ubican en el Caribe, lo que revela la importancia de esta región para el desarrollo de las energías renovables en Colombia.
“Tenemos casi 800 megas andando entre varios proyectos en diferentes zonas del país y a eso le estamos adicionando temas de baterías a gran escala. Nuestra meta era agregar 1.000 megas nuevos de capacidad a 2027 en los últimos tres años. Vamos a estar por ahí o un poco por encima”, expresó hace algunas semanas Camilo Marulanda, presidente de Isagen.
Estas declaraciones muestran que el sector también busca avanzar en la incorporación de baterías, tecnología que permitirá almacenar la energía producida por los parques solares para abastecer al mercado más allá de las horas de mayor radiación solar. De esta manera, la electricidad almacenada podrá suministrarse en otros momentos del día, cuando la generación solar disminuya.
Marulanda manifestó que los 1.000 megas adicionales deberían estar operando a finales de 2027. A esto agregó que Isagen tiene una capacidad de alrededor de 3.500 megas y que otros 1.000 megas solares podrían ser suficientes para abastecer a una ciudad como Cali.
Pero Isagen no es la única compañía que le apuesta a este mercado. Altia, dueña de Termoyopal, también avanza en esta fuente de generación. Según explicó Nicolás Azcuénaga, presidente de la empresa, esta organización compró a Isagen cinco proyectos renovables que suman 219 megavatios de capacidad. De ese total, 119 corresponden a generación hidroeléctrica y 100 restantes, a energía solar.
Las iniciativas solares hacen parte de los denominados Parques Solares de Bolívar, que, pese a su nombre, no están ubicados en ese departamento, sino en Atlántico, específicamente en Sabanalarga.
El ejecutivo aseguró que la capacidad de los activos adquiridos puede dimensionarse al compararla con el consumo de una ciudad intermedia. Explicó que Yopal (Casanare) alcanza una demanda de 90 megavatios en su hora pico, por lo que 219 megavatios de capacidad de los proyectos solares e hidroeléctricos adquiridos equivaldrían al consumo de aproximadamente 2,5 ciudades como Yopal.
Además, tomando como referencia los cerca de 63.000 hogares que tiene la capital del Casanare, indicó que los nuevos activos podrían representar una capacidad suficiente para atender a más de 130.000 hogares.
Otra compañía relevante en el mercado AES Colombia. La empresa también le apuesta al mercado, pues espera desarrollar un parque solar de 120 megavatios en Tolima. Aunque todavía no está claro cuándo comenzaría la obra, Federico Echavarría, gerente de la empresa, manifestó en entrevista en septiembre de 2026 que la expectativa es que esto ocurra en 2027.
El potencial de las renovables
En otra entrevista con Valora Analitik, Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia, el gremio de energías renovables, aseguró que hasta la fecha existen 4.500 megavatios de capacidad en operación o en periodo de pruebas. Esta cifra también incluye proyectos de autogeneración. La dirigente señaló que las renovables ya representan 15 % de la capacidad total de generación eléctrica en Colombia y aportan cerca de 8 % de la demanda diaria de electricidad.
Hernández agregó que continúan avanzando planes de inversión por más de 5.000 megavatios, correspondientes a proyectos que adelantan trámites o procesos de cierre financiero. En su mayoría, las iniciativas corresponden a energía solar, aunque también hay proyectos eólicos, es decir, de generación a partir del viento, que se encuentran en etapas avanzadas.
La dirigente gremial aseguró que las renovables ya abastecen a cerca de 11 millones de personas con 4.500 megavatios que están entregando energía al sistema, una cifra que equivale a una población superior a la de Bogotá.
“De momento, 4.500 megavatios instalados en julio representan una inversión de US$3.500 millones, más de 30.000 empleos que se han generado y se han evitado 993.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a 45 millones de árboles sembrados y a cerca de 160.000 vehículos de combustión interna que salieran del mercado. Cerca de US$1.700 millones de inversión se esperan entre 2027 y 2029”, afirmó
¿Qué dicen otros expertos del sector?
David Peña, country business manager de Smart Infrastructure en Siemens, explicó que la generación solar es una fuente variable, pues depende de la radiación del sol y no produce electricidad de manera constante. Por eso, manifestó que, para aumentar su participación en el mercado, necesita complementarse con sistemas de almacenamiento que garanticen un suministro continuo y confiable.
“Colombia podría alcanzar de manera factible una participación de entre 20 % y 30 % de generación solar en su matriz energética en las próximas décadas, siempre que se desarrollen las condiciones necesarias de infraestructura, almacenamiento y política pública”, expresó.
Peña agregó que, en un escenario más ambicioso, esta fuente podría acercarse a una participación de 50 % en la matriz. Sin embargo, alcanzar ese nivel exigiría no solo sistemas de almacenamiento, sino también una infraestructura de transmisión más robusta y el desarrollo de proyectos en zonas con mayor potencial solar, particularmente en La Guajira.
“El mercado energético en Colombia tiene un amplio margen de crecimiento en las próximas décadas. El país todavía presenta un consumo de energía per cápita significativamente inferior al de otros países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Estamos alrededor de 1.550 kilovatios hora por habitante, frente a un promedio superior a 7.600 kilovatios hora de la organización. Incluso economías comparables, como Chile y España, registran niveles de consumo entre tres y cuatro veces superiores”, dijo.
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De esta manera, los empresarios tienen oportunidades para aumentar sus inversiones en energía solar, incorporar nuevas tecnologías y promover la electrificación de otros sectores, según Peña. El reto estará en responder a una demanda eléctrica creciente sin comprometer la confiabilidad del servicio ni la competitividad, mientras se avanza hacia una matriz eléctrica más sostenible y con una mayor participación de las renovables.