Regasificadora del Pacífico recibe el buque con el que iniciará operaciones en noviembre de 2026

El buque de almacenamiento flotante o FSU (Floating Storage Unit, por sus siglas en inglés), clave para la operación de la Regasificadora del Pacífico, llegó a la bahía de Buenaventura. La embarcación, denominada Tura, tiene una capacidad de almacenamiento de 146.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).
La infraestructura de regasificación permite convertir el gas natural de estado líquido a gaseoso para incorporarlo al sistema de transporte y abastecer la demanda interna. La Regasificadora del Pacífico señaló que su proyecto permitirá desarrollar actividades de importación, transporte, almacenamiento y regasificación del energético. Según los directivos de la organización, el proyecto entraría en operación en noviembre de 2026.
La embarcación tiene 285 metros de eslora y 43 metros de manga y será operada por Exmar. En promedio, recibirá cargamentos de gas natural licuado cada 30 días. Posteriormente, el energético será trasladado en isocontenedores criogénicos hasta la planta de regasificación El Vínculo, ubicada en Guadalajara de Buga, donde se convertirá nuevamente a estado gaseoso para su inyección en el sistema de transporte.
Esta última instalación registra un avance de 90 % en su construcción y tendrá una capacidad inicial de regasificación de 90 millones de pies cúbicos diarios. El proyecto contempla, además, una ampliación de su capacidad en una fase posterior.
De esta manera, según señalaron la Regasificadora del Pacífico y Exmar, la infraestructura se convertirá en un punto de entrada para diversificar las fuentes de suministro de gas natural en Colombia y contribuir al abastecimiento de la demanda interna.
“El GNL recibido en la FSU abastecerá también la planta de 1,5 millones de pies cúbicos por día que la compañía prevé habilitar en Buenaventura al cierre de 2026, para acercar el gas natural a este territorio”, mencionaron las empresas.
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