Centro Comercial invirtió $2.500 millones para traer show de Navidad tipo Brodway a Bogotá 

La temporada de Navidad empieza a transformar las ciudades colombianas. Las luces, los alumbrados y las actividades para compartir en familia se convierten en parte de la agenda de fin de año, mientras el comercio busca atraer visitantes en uno de los periodos de mayor movimiento para sus ventas. En Bogotá, los centros comerciales también se preparan para competir por la atención de quienes buscan planes diferentes durante las vacaciones.
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En esa apuesta por el entretenimiento, el Centro Comercial Santafé destinó más de $2.500 millones para su temporada navideña de 2026, que tendrá como eje un espectáculo inspirado en los musicales de Broadway. La iniciativa, que coincide con la celebración de los 20 años del establecimiento, contempla diez funciones de teatro musical, atracciones mecánicas, una pista de hielo real y experiencias inmersivas para niños y adultos.
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La programación se extenderá hasta el 11 de enero de 2027 y el centro comercial espera recibir cerca de cuatro millones de visitantes durante la temporada. La apuesta también tendrá un efecto en el empleo: de acuerdo con Andrés Hernández, gerente general de Santafé Bogotá, se crearán más de 100 puestos de trabajo adicionales a los más de 4.000 que genera habitualmente el establecimiento.
Así será el show de Navidad inspirado en Broadway en Bogotá
El espectáculo principal se llama El Gran Show de la Navidad y está concebido como una producción musical que combinará baile, canto, actuación, vestuario e iluminación. La puesta en escena contará con cuatro bailarines, cinco cantantes, 15 músicos y 33 actores, además de un equipo de 34 técnicos y profesionales encargados de la dirección y producción.
La historia tendrá como guía al Maestro de los Sueños, personaje que conducirá a los asistentes por una experiencia de fantasía y música. Las diez funciones estarán acompañadas por presentaciones artísticas itinerantes que llevarán personajes y espectáculos a diferentes espacios del centro comercial.
La intención es que la programación no se limite a una presentación central, sino que los visitantes encuentren actividades durante su recorrido por el establecimiento.
Andrés Hernández, gerente general del Centro Comercial Santafé Bogotá, explicó que la temporada busca reunir a personas de distintas edades alrededor de experiencias compartidas.
“Queremos que esta Navidad las familias encuentren un espacio para compartir entre generaciones, que los adultos se dejen sorprender y que los niños sientan que hacen parte de la historia. Celebrar nuestros 20 años también es agradecer a quienes nos han acompañado y seguir construyendo motivos para encontrarnos”, afirmó el directivo.
Pista de hielo, rueda de Chicago y atracciones para niños
Además del espectáculo musical, la oferta navideña tendrá varias atracciones para quienes visiten Santafé durante noviembre, diciembre y los primeros días de enero. Una de las principales novedades será una pista de hielo real de 150 metros cuadrados, con capacidad para recibir hasta 20 patinadores al mismo tiempo. Su apertura está prevista para noviembre, aunque la fecha exacta será anunciada por el centro comercial a través de sus canales oficiales.
También habrá una rueda de Chicago de más de seis metros de altura, que podrá recibir a 24 personas por turno, y un carrusel. Estas atracciones se sumarán a la programación de entretenimiento para familias y visitantes de diferentes edades.
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Los niños tendrán una oferta específica en el Parque Mágico Santafé, que contará con resbaladeros, piscina de espumas, cama de saltarines y juegos blandos. Otra de las experiencias será el Expreso Polar, un recorrido inmersivo que llevará a los visitantes hasta una recreación del Polo Norte. La actividad terminará en el Camerino de Santa, donde los asistentes podrán encontrarse con el personaje y tomarse fotografías.
Estas propuestas estarán acompañadas por las presentaciones itinerantes de El Gran Show de la Navidad, con música y personajes distribuidos en distintos puntos del establecimiento.
Los más de $2.500 millones destinados a la temporada representan una de las apuestas comerciales y de entretenimiento del centro comercial durante 2026. La inversión se realiza en un periodo especialmente relevante para el comercio, debido al aumento de las compras de regalos, las reuniones familiares y las actividades de fin de año.
Según las cifras de Fenalco, los colombianos destinan entre $200.000 y $800.000 a regalos durante esta época, mientras que el flujo de visitantes a los centros comerciales puede aumentar cerca de un 30 %.
La expectativa de Santafé es recibir aproximadamente cuatro millones de personas durante su programación navideña. Para atender esa actividad, el proyecto generará más de 100 empleos adicionales, que se sumarán a los más de 4.000 puestos de trabajo que el establecimiento reporta habitualmente.