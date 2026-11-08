Colombianos están dispuestos a gastar más en viajes que incluyan experiencias de la cultura pop, según Booking

Un viaje motivado por una película, una serie, un artista o un evento cultural puede cambiar la manera en que una persona distribuye su presupuesto. Para una parte de los viajeros colombianos, la posibilidad de vivir una experiencia vinculada con sus intereses de entretenimiento justifica destinar más recursos de los que asignarían a unas vacaciones convencionales.
Esa disposición aparece en los resultados de una encuesta de Booking.com: el 64 % de los participantes en Colombia estaría dispuesto a gastar más en un viaje inspirado en la cultura pop.
El dato está acompañado por otro indicador sobre el valor que le atribuyen a estas experiencias, pues el 67 % considera que vale la pena aumentar el presupuesto para realizarlas.
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El interés también se expresa en las expectativas de los viajeros. El 51 % quisiera vivir una experiencia de este tipo al menos una vez, mientras que para el 22 % representa un sueño de toda la vida. En ese contexto, el gasto deja de estar limitado al transporte y la estadía y contempla otros componentes relacionados con el motivo del viaje.
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Cuánto dinero destinarían a estas experiencias
Las respuestas sobre presupuesto muestran que la mayoría de los encuestados contempla desembolsos de varios millones de pesos por persona. El rango más frecuente es el de entre $3,5 millones y $7 millones, señalado por el 39 % de los participantes. Otro 28,8 % ubicaría el gasto en hasta $3,5 millones.
En los rangos superiores, el 21,9 % estaría dispuesto a destinar entre $7 millones y $18 millones; el 6,6 %, entre $18 millones y $35 millones, y el 3 % superaría los $35 millones.
La distribución del gasto también permite identificar qué aspectos de la experiencia tendrían mayor prioridad. La gastronomía fue mencionada por el 48 % de los encuestados como un rubro en el que aumentaría su presupuesto. El alojamiento ocupó el segundo lugar, con el 43 %, seguido por las entradas a sitios de interés, con el 37 %.
La asistencia a eventos de cultura pop fuera del país también aparece entre los gastos contemplados. Al preguntar cuánto pagarían por una entrada, el 61 % respondió que hasta $3,5 millones; el 23 % señaló un rango de entre $3,5 millones y $7 millones, y el 10,3 % estaría dispuesto a pagar entre $7 millones y $18 millones.
El ahorro, una de las vías para financiar los viajes
La intención de gastar más supone, para buena parte de los participantes, una preparación financiera previa. El 57,1 % afirmó que ahorraría durante varios meses para financiar una experiencia de este tipo. Otro 30,8 % ampliaría su presupuesto o asumiría gastos adicionales.
Las respuestas también muestran alternativas más exigentes: el 8 % vendería algunas de sus pertenencias para reunir el dinero, mientras que el 3 % dijo que no tendría que hacer sacrificios económicos.
La anticipación sería una de las principales herramientas para administrar esos recursos. El 39 % buscaría ofertas o reservaría con tiempo; el 14 % reduciría sus compras o gastos de ocio y el 13 % optaría por alojamientos más económicos. Un 11 % recurriría al pago en cuotas.
La encuesta consultó a 1.000 personas en Colombia, mayores de 18 años, que habían realizado al menos un viaje de ocio fuera de su ciudad durante los 12 meses anteriores y manifestaron interés en la cultura pop.