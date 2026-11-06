Maluma llegará a Bogotá en febrero de 2027: así funcionará la preventa de entradas con Visa, Bancolombia y Nequi

El cantante colombiano Maluma regresará a los escenarios del país con su gira mundial Loco X Volver World Tour 2027, que tendrá su primera presentación en Colombia el próximo 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena.
Para este concierto, Visa, Bancolombia y Nequi anunciaron una alianza que permitirá acceder a una preventa exclusiva de boletería antes de que comience la venta general.
La preventa estará disponible desde el 9 de noviembre de 2026 a través de TuBoleta y se extenderá hasta el 11 de noviembre, cuando comenzará la venta para el público general.
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El beneficio estará dirigido a los usuarios de tarjetas Visa de Bancolombia y Nequi. En el caso de esta última plataforma, los clientes deberán tener activada su Tarjeta Nequi-Visa para participar en la compra anticipada.
Beneficios de Visa para el concierto de Maluma en Bogotá
Además del acceso prioritario a la boletería, la alianza contempla diferentes beneficios para quienes compren sus entradas con tarjetas Visa.
Los clientes de Bancolombia podrán financiar la compra de sus boletas en cuotas con sus tarjetas de crédito Visa. También se prepararon beneficios especiales para los usuarios Visa Infinite, aunque no se detallaron las condiciones específicas de estas experiencias.
Por su parte, Visa ofrecerá activaciones especiales dentro de El Corazón de Bogotá – Arena para acercar a los asistentes a experiencias adicionales durante el concierto.
“En Visa, nos enfocamos en facilitar el acceso a experiencias que los aficionados no pueden encontrar en ningún otro lugar. Esto incluye desde oportunidades especiales para adquirir boletos hasta momentos inesperados e inolvidables que van mucho más allá del escenario, y que además apoyan a restaurantes locales, hoteles, pequeños negocios y comunidades”, dijo Miren Vicente, líder de marketing para Visa para América Latina y el Caribe.
La alianza hace parte del acuerdo regional de Visa como patrocinador principal y socio oficial de pagos del Loco X Volver World Tour 2027, que tendrá presentaciones en diferentes países de América Latina y el Caribe.
La gira llega después del lanzamiento de Loco X Volver, el séptimo álbum de estudio de Maluma, con el que el artista busca reencontrarse con sus raíces colombianas.