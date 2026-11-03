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Llega el II Salón Colombia Itaú a la Feria del Millón para impulsar a artistas emergentes de todos los departamentos del país

Participarán cerca de 140 artistas con más de 7.500 obras, consolidando el evento como uno de los principales escenarios del arte emergente en Colombia.

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Salón Colombia Itaú
Salón Colombia Itaú. Foto: cortesía

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El Banco Itaú trae una vez más a la Feria del Millón el Salón Colombia Itaú, un espacio expositivo que reúne a 33 artistas de los 32 departamentos del país y Bogotá, quienes a través de sus obras mostrarán al público la diversidad cultural y artística de todo el país. 

El Salón, que llega por segunda ocasión a la FDM, ofrecerá a los asistentes un panorama de las distintas expresiones, identidades y narrativas que hoy configuran el arte contemporáneo colombiano, e impulsará la circulación y visibilidad de creadores emergentes que desarrollan sus trabajos desde los distintos territorios.

Al respecto, Viviana Gómez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Itaú Colombia, explica que, “en Itaú llevamos ocho años consecutivos como patrocinadores oficiales de la Feria del Millón, porque creemos en el arte como una expresión cultural de la sociedad, y porque apoyarlo nos permite reafirmar el compromiso que tiene nuestra marca con Colombia y su futuro. Este año lo haremos además con el II Salón Colombia Itaú, espacio que nos llena de orgullo porque con él impulsamos nuevos talentos que están alejados de los circuitos tradicionales del arte y los conectamos con esas oportunidades que necesitan para mostrar su creatividad”.

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La Feria del Millón se ha posicionado como uno de los eventos culturales más relevantes en Colombia durante los últimos años, tanto por la calidad de los artistas que reúne, como por su objetivo de presentar al público obras de artistas emergentes con precios a partir de un millón de pesos.

Diego Garzón, cofundador de la Feria, asegura en este sentido que, “esta filosofía, que nos ha caracterizado durante 14 años, nos permite acercar a aquellos artistas emergentes con un alto potencial a ese público que también comienza a interesarse por el arte y que busca obras que estén al alcance de su presupuesto”.

De esta forma, explica, la FDM se ha convertido en un mercado innovador y de alto nivel para el circuito regional de arte; lo que por un lado impulsa la creación artística, pero además incentiva el interés del público en la cultura.

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Todos los departamentos, todas las miradas

El II Salón Colombia Itaú reúne, en palabras de su curador, Esteban Wilches, “propuestas de artistas que han construido trayectorias sólidas en sus regiones y de otros que irrumpen con fuerza desafiando las narrativas históricas de sus comunidades, lo que crea toda una conversación acerca del país y su realidad”.

En la selección se encuentran, por ejemplo, entre otros, Jennifer Fonseca, pintora risaraldense que, en su obra, ‘Señales divinas’, explora los gestos de las manos como signos que circulan y se transforman en la cultura algorítmica.

Así mismo, por Caldas, estará VNENA (Valeria Ramírez González), quien, en su obra, ‘Ajardinada’, con técnicas de cerámica, dibujo, fotografía, performance y escultura, explora el cuerpo femenino como parte de la naturaleza y encuentra en la orquídea un espejo de sus ciclos y transformaciones. 

Estará también, Sandra Mosquera, fotógrafa del municipio de Tadó, Chocó, quien trae una selección fotográfica de paisajes urbanos de Bogotá, ciudad a la que llegó hace ocho años y que ha servido de inspiración para su trabajo artístico.

La 14ª Feria del Millón (FDM) se realizará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre en Bogotá, en un local en el que antes operaba un supermercado y que está ubicado en la Cl. 97 No. 17-31, al norte de la ciudad.

II Salón Colombia Itaú
II Salón Colombia Itaú. Foto: Cortesía

Artistas del II Salón Colombia Itaú y departamentos de origen

N.ºArtistaDepartamento Técnica
1Adalberto CalvoAtlánticoDibujo, óleo y acuarela
2Francy Silva ZafirekudoAmazonasDibujo, muralismo y medios audiovisuales
3John Mario OrtizAntioquiaPráctica que conecta arte, arquitectura, urbanismo y matemáticas.
4Victor LozanoAraucaDibujo en gran formato
5María José SánchezBogotáPintura y arte textil (tejido de cobre)
6Claudia CamejoBolívarFotografía (imágenes entre la fotografía y la pintura)
7Andy TrianaBoyacáSerigrafía e instalación
8VNENA (Valeria Ramírez González)CaldasCerámica, dibujo, fotografía, performance y escultura
9Gabriel RojasCaquetáFotografía
10Felipe BarragánCasanareDibujo
11Camilo Pajajoy (PAI)CaucaMonotipo (láminas de machete, nervaduras de plantas y pigmentos)
12Yisell TsoiCesarDibujo (grafito), pintura y fotografía
13Sandra MosqueraChocóFotografía (moda y documental)
14Centro Cultural Primitivista Marcial Alegría (Colectivo)CórdobaPintura y creación popular
15ErreCundinamarcaGráfica urbana: esténcil, mural e intervención del espacio público
16Elkin Esteban GonzálezGuainíaObra sobre yanchama con pigmentos naturales
17Óscar VillalobosGuaviareArtista Visual
18Nani AlarcónHuilaPintura
19Gabriela EgurrolaLa GuajiraArtista Plástica
20Jahirton BetínMagdalenaDibujo, pintura e instalación
21Pablo González RojasMetaArtista Visual
22Samuel LassoNariñoDibujo
23Juan José Murillo RolónN. de SantanderFotografía 
24José Darcy CabreraPutumayoCollage y serigrafía
25Hernán GrajalesQuindíoCollage y ensamblaje
26Jeniffer FonsecaRisaraldaPintura (óleo sobre lienzo)
27Miguel VillarrealSan Andrés y ProvidenciaPintura y escultura figurativas
28María José ZúñigaSantanderDibujo, cerámica y pintura
29Li Támara FlórezSucrePintura con pigmentos naturales 
30Adrián PreciadoTolimaArtista Visual
31William NarváezValle del CaucaDibujo expandido con ceniza sobre papel de algodón
32Tomás NeiraVaupésFotografía
33David AnaveVichadaArtista Plástico

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