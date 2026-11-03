Carlos Andrés de Hart se retira de la carrera por la presidencia de la ANDI; cuestionó el proceso de selección

Carlos de Hart, empresario y exviceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, retiró su nombre del proceso de selección del próximo presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Con esta decisión los nombres que quedan en la lista son los dos líderes gremiales. Por un lado, Luz Stella Murgas, que lidera la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas); junto con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Nacional de Minería.
En una carta dirigida a la Junta de Dirección General del gremio, De Hart cuestionó la falta de espacios de diálogo con los aspirantes y pidió que la independencia de la institución sea un principio central en la elección de su próximo líder.
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El empresario aseguró que se enteró a través de los medios de comunicación, y no mediante los canales formales del proceso, de que hacía parte de la lista de candidatos finalistas.
También señaló que, hasta ese momento, no había tenido contacto formal con la Junta, con la comisión encargada de la selección ni con sus integrantes de manera individual.
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Cuestionamientos al proceso de selección
Según expuso en la carta, la próxima sesión ordinaria de la Junta contemplaba una breve presentación de los candidatos, pero no un espacio de diálogo, preguntas o intercambio de posiciones con sus integrantes.
A juicio del empresario, ese mecanismo no permite verificar si existe una alineación entre la Junta y los aspirantes respecto de la visión, los principios y las expectativas que deben orientar el ejercicio de la presidencia ejecutiva.
“Por estas razones, y ante la imposibilidad de contar con la claridad que desde el comienzo consideré indispensable, decidí retirarme del proceso”, escribió.
Una vez formalizado su retiro, De Hart sostuvo que la Junta tiene una responsabilidad fundamental e indelegable en la defensa de la independencia de la Asociación.
Si bien reconoció la necesidad de mantener una interlocución con todos los sectores de la sociedad, independientemente de su orientación política, advirtió que esa relación no debe comprometer la autonomía del gremio ni condicionar sus decisiones frente a presiones externas.
“En una democracia sana, la interlocución y la independencia no deberían ser incompatibles. Pero, de llegar a estar en tensión, la segunda no puede ser negociable”, afirmó.
De Hart planteó que la selección del próximo presidente ejecutivo debe partir de un acuerdo sobre el mandato institucional, la autonomía con la que deberá ejercer el cargo y el respaldo que recibirá de la Junta para defender la independencia de la Asociación.
En su opinión, no basta con elegir a una persona que tenga las capacidades para liderar el gremio. También debe existir coincidencia sobre el papel que debe desempeñar la ANDI y la disposición de sus directivos para respaldar esa autonomía cuando las circunstancias lo exijan.
El empresario advirtió que, de renunciar a su independencia, la ANDI perdería su razón de ser y su capacidad de representar libremente los intereses legítimos de sus afiliados.
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