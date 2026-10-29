Carlos De Hart, el empresario santandereano que busca llegar a la presidencia de la ANDI

Carlos Andrés De Hart Pinto ha construido una trayectoria que conecta el mundo empresarial, la representación gremial y la administración pública y figura como uno de los aspirantes a suceder a Bruce Mac Master en la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), una posición desde la que tendría la responsabilidad de representar a compañías de múltiples sectores y participar en las principales discusiones económicas del país.
De Hart combina dos experiencias que resultan centrales para entender su aspiración: conoce el funcionamiento interno de la ANDI y ha tenido responsabilidades tanto en empresas privadas como en el Gobierno nacional.
A diferencia de quienes llegan a la dirección de un gremio exclusivamente desde la actividad empresarial o la representación sectorial, De Hart cuenta con antecedentes en los tres escenarios.
De Santander a la dirigencia empresarial nacional
Nacido en Bucaramanga, De Hart desarrolló desde temprano una carrera ligada al mundo de los negocios. Es hijo de César De Hart Vengoechea, empresario vinculado a la palmicultura, y de Martha Pinto de De Hart, quien fue ministra de Comunicaciones durante el gobierno de Álvaro Uribe. Su historia familiar está relacionada con la actividad empresarial, aunque su trayectoria profesional también incluye responsabilidades propias en la gestión privada y la representación gremial.
Se formó como administrador de empresas en la Universidad de los Andes, con énfasis en finanzas, y cursó un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid, España. Antes de asumir responsabilidades de mayor alcance nacional, trabajó en actividades de consultoría y en el sector agroindustrial, una experiencia que le permitió acercarse a la administración de compañías y a los desafíos de la actividad productiva.
Uno de los primeros hitos de su carrera llegó en 2005, cuando asumió la gerencia seccional de la ANDI en Santander y Norte de Santander. En ese momento se convirtió en uno de los gerentes regionales más jóvenes de la organización. Desde esa posición participó en iniciativas de articulación empresarial y seguridad para compañías de la región. Posteriormente, entre 2005 y 2008, fue secretario general del gremio, cargo desde el que tuvo responsabilidades relacionadas con su funcionamiento institucional y sus relaciones externas.
Esa experiencia es uno de los elementos centrales de su perfil actual: De Hart no llega a la carrera por la presidencia de la ANDI como un dirigente ajeno a la organización, sino como alguien que ya formó parte de su estructura directiva y conoce sus dinámicas desde dentro.
Su paso por el Gobierno y el regreso al sector privado
En agosto de 2010, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, De Hart fue designado viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde ese cargo, su agenda estuvo vinculada con el desarrollo productivo, la competitividad y la búsqueda de oportunidades comerciales para las empresas colombianas. Su nombramiento representó el paso de la representación gremial a una posición desde la cual podía participar en la ejecución de la política pública empresarial.
En 2013 fue seleccionado como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial, reconocimiento que destacó su trayectoria en los ámbitos público y privado.
Después de su paso por el Gobierno, consolidó su actividad empresarial en Santander, con responsabilidades en compañías vinculadas a la agroindustria y la inversión, entre ellas Promipalma, Agroince y Promisión S.A. También participó en juntas directivas de organizaciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga y ProSantander.
Así mismo, la trayectoria de De Hart tiene un componente regional importante pues su carrera se ha desarrollado en buena medida alrededor de Santander, tanto en el ámbito empresarial como en espacios de representación institucional. Esto le ha permitido mantener vínculos con empresarios y organizaciones que trabajan en asuntos de competitividad y desarrollo territorial.
De esta manera, la candidatura de De Hart reúne tres elementos que ayudan a explicar su presencia entre los finalistas: experiencia previa en la organización, trayectoria empresarial y conocimiento de la administración pública. Su paso por la ANDI le da familiaridad con el gremio; su actividad privada lo conecta con la operación de las compañías y su experiencia como viceministro le permite conocer la relación entre las empresas y el Estado.
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