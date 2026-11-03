GeoPark elevó 119,4 % su utilidad entre enero y septiembre de 2026; destacó ingreso a Venezuela

La petrolera GeoPark registró una utilidad neta de US$6,6 millones en el tercer trimestre de 2026, una reducción de 58,5 % frente a los US$15,9 millones del mismo periodo de 2025.
Entre enero y septiembre, sin embargo, la compañía acumuló ganancias por US$40,8 millones, un incremento de 119,4 % frente a los US$18,6 millones reportados en los primeros nueve meses del año anterior.
En materia operativa, la producción neta media fue de 27.973 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) durante el tercer trimestre, frente a 28.136 boepd en el mismo periodo de 2025, una disminución de 0,6 %.
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En el acumulado de enero a septiembre, el promedio se ubicó en 27.500 boepd, frente a 28.194 boepd en 2025, lo que representa una caída de 2,5 %.
“Nuestra prioridad es sobresalir en la ejecución, convirtiendo la inversión en crecimiento de producción y flujo de caja, mientras preservamos la solidez financiera”, señaló Felipe Bayón, CEO de GeoPark.
Los resultados se producen en medio de la transición del portafolio de la petrolera, que busca pasar de la generación de caja de activos maduros a inversiones orientadas al crecimiento de largo plazo. Entre los hitos recientes, GeoPark destacó la firma del acuerdo para ingresar a Venezuela y la adquisición de nueva área en Argentina.
Otros resultados de GeoPark
En el frente financiero, los ingresos del tercer trimestre alcanzaron US$116,2 millones, una reducción de 7,1 % frente a los US$125,1 millones del mismo periodo de 2025.
El Ebitda ajustado fue de US$45,8 millones, con una caída de 35,9 % frente a los US$71,4 millones del año anterior.La compañía atribuyó la presión sobre sus márgenes a los diferenciales más amplios del crudo y al aumento de los costos operativos.
Estos últimos llegaron a US$57,5 millones, frente a US$33,3 millones en el tercer trimestre de 2025. GeoPark también reportó un precio total realizado de US$56,2 por barril equivalente, frente a US$57,1 en el mismo periodo del año anterior.
La utilidad neta del trimestre incluyó un beneficio por impuesto a las ganancias de US$12,4 millones, relacionado principalmente con ajustes de impuestos diferidos en Argentina.
GeoPark formalizó su entrada a Venezuela
Uno de los hitos destacados por GeoPark fue la firma del contrato de participación en la producción del bloque Bare, en Venezuela. El acuerdo tiene una vigencia de 25 años y entró en vigor el 2 de noviembre de 2026, una vez cumplidos los hitos contractuales y regulatorios correspondientes.
La petrolera prepara la toma del control operativo antes de finalizar 2026. Entre las primeras actividades previstas están la reactivación de pozos, la estabilización de la producción y la rehabilitación de infraestructura.
Además, en octubre de 2026, GeoPark también obtuvo el área Corralera Noreste, ubicada en el norte de Vaca Muerta, Argentina. El bloque comprende 26.900 acres brutos, de los cuales 24.200 corresponden a la participación neta de 90 % de la compañía.
La empresa estima un potencial de recursos brutos no riesgosos cercano a 200 millones de barriles equivalentes de petróleo. También señaló que el área podría alcanzar una producción máxima bruta de entre 40.000 y 50.000 boepd, sujeta al éxito de las actividades de evaluación y desarrollo.
GeoPark indicó que avanzará con un proceso gradual para reducir los riesgos técnicos del proyecto. Las inversiones futuras estarán condicionadas a los resultados técnicos y al cumplimiento de sus criterios de inversión, mientras que los compromisos iniciales serán financiados con recursos disponibles.
Perspectivas para el cierre de 2026
GeoPark espera que los resultados de todo 2026 se mantengan dentro de las proyecciones que había establecido para el mercado. La compañía señaló que este desempeño estaría respaldado por el aumento de los volúmenes de producción en Argentina y Colombia.
La petrolera también destacó el ajuste de su estrategia de coberturas para el cuarto trimestre, con el objetivo de mitigar el efecto de los diferenciales más débiles del crudo.
Después del cierre del trimestre, la empresa realizó una emisión de bonos por US$550 millones, con vencimiento en 2033 y una tasa de 9,5 %. Con los recursos, recompró cerca de US$266,8 millones de sus bonos con vencimiento en 2030 y respaldó el pago de los títulos de 2027.
GeoPark señaló que la operación reduce los riesgos de refinanciación de corto plazo y financia una parte sustancial de las inversiones previstas para 2027 en Vaca Muerta.