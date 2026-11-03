Gobierno gestionará recursos para dragado del puerto de Barranquilla y obras en Canal del Dique y puente Pumarejo

El Gobierno Nacional revisa la financiación de obras de infraestructura por $861.000 millones para mejorar la navegabilidad del río Magdalena, además de proyectos viales, portuarios y aeroportuarios en Barranquilla y el Atlántico.
Los proyectos fueron abordados durante una reunión de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con representantes de ProBarranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla y líderes empresariales de la región.
Uno de los principales frentes de inversión corresponde a las intervenciones en el río Magdalena.
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Según explicó la ministra, se busca gestionar un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar dos proyectos: la estabilización de los tajamares y los diques de encauzamiento en Bocas de Ceniza, estimada en $491.000 millones, y las obras de profundización del río hasta Barrancabermeja, por cerca de $370.000 millones.
En conjunto, las intervenciones representarían recursos por $861.000 millones. Los proyectos cuentan con estudios y diseños en fase III de Cormagdalena, pero todavía deben concretar sus fuentes de financiación para avanzar hacia la ejecución.
A esto se suma la gestión de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda para garantizar la continuidad del dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla hasta agosto de 2027. También se buscan recursos adicionales para mantener las condiciones de navegabilidad durante todo el año.
El Gobierno plantea, además, estructurar una asociación público-privada (APP) para profundizar el canal de acceso a 12 metros y garantizar su mantenimiento.
Canal del Dique y antiguo puente Pumarejo
Otro de los proyectos revisados fue el Canal del Dique, cuyas obras se espera iniciar en 2027. La intervención contempla trabajos en Bolívar, Sucre y Atlántico, con énfasis en la reducción del riesgo de inundaciones para las comunidades del sur de este último departamento.
También se estudian ajustes en las esclusas para permitir el tránsito de embarcaciones de mayor tamaño y ampliar las posibilidades de transporte fluvial.
En cuanto al antiguo puente Pumarejo, el Ministerio de Transporte informó que tramita vigencias futuras ante Hacienda y prevé firmar la próxima semana un convenio entre el Invías y la Alcaldía de Barranquilla por $160.800 millones para su deconstrucción.
La intervención busca facilitar el paso de embarcaciones de mayor tamaño hacia las instalaciones portuarias ubicadas aguas arriba del puente.
Durante el encuentro también se revisaron cuatro prioridades viales para la región, cuyos esquemas de financiación se encuentran en evaluación y podrían incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo.
La primera es completar la conexión Barranquilla-Ciénaga, denominada Vía Milagro. El proyecto contempla la construcción de un viaducto, trabajos en la unidad funcional 3, en el sector de Tasajera, y la gestión de permisos ambientales para los demás tramos.
La segunda corresponde a los tramos pendientes de doble calzada de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Para su financiación se estudian adiciones de hasta 50 %, sujetas a la reforma de la Ley de APP propuesta por el Gobierno Nacional, y recursos de obra pública para las intervenciones restantes.
La tercera prioridad es el mantenimiento de La Cordialidad, corredor que revirtió de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al Invías. También se evalúa la posibilidad de estructurar una nueva asociación público-privada.
Finalmente, el Gobierno busca recursos para intervenir la Calle 30, entre Malambo y Barranquilla, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la capital del Atlántico.
Aeropuerto Ernesto Cortissoz tendría modernización con inversión privada
En materia aeroportuaria, la ANI evalúa una iniciativa privada para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que contempla adecuaciones de la terminal de pasajeros, fortalecimiento de la operación de carga y desarrollo de servicios de mantenimiento de aeronaves.
La propuesta se suma a las intervenciones transitorias del lado tierra que adelanta la Alcaldía de Barranquilla para recuperar las condiciones de servicio a los pasajeros.
La ministra señaló que la inversión privada sería uno de los componentes de la solución de largo plazo para la terminal aérea.
Por ahora, los proyectos presentados para Barranquilla y el Atlántico tienen distintos niveles de avance: algunos cuentan con estudios y diseños, otros están en estructuración o gestión de financiación y varios dependen de trámites presupuestales y ambientales antes de iniciar obras.