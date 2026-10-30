Luz Stella Murgas, Juan Camilo Nariño y Carlos de Hart: los finalistas para ser nuevo presidente de la ANDI

La fecha para elegir al próximo presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se acerca. Será el martes 10 de noviembre y ya la terna quedó definida.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas; Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM); y Carlos de Hart, empresario y exviceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio fueron las personas elegidas ayer jueves 29 de octubre tras una reunión de los gerentes regionales.
Con lo anterior, queda por fuera Nicolás Uribe, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, y previamente se había retirado el excanciller Jaime Bermúdez desde el pasado martes 27 de octubre.
Así las cosas, la lista quedó reducida con Murgas, quien es abogada y especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario, con una trayectoria de más de 20 años vinculada a los sectores de energía, gas y minería en Colombia y, de ser elegida, se convertiría en la primera mujer en asumir ese cargo.
Por su parte, Nariño es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Su trayectoria combina experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en asuntos económicos, regulatorios y de relacionamiento institucional.
Finalmente, De Hart es administrador de empresas en la Universidad de los Andes, con énfasis en finanzas, y cursó un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid, España, con una trayectoria que conecta el mundo empresarial, la representación gremial y la administración pública.