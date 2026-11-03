Bancóldex podrá emitir hasta $5 billones en bonos para impulsar el crecimiento empresarial

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a Bancóldex la oferta pública de su programa de emisión y colocación de bonos con destinación específica.
Esto quiere decir que el banco de desarrollo empresarial podrá emitir hasta $5 billones en bonos con destinación específica (verdes y sociales) para ampliar su capacidad de financiación a empresas en todo el territorio nacional.
La entidad informó que los recursos que obtenga se destinarán a financiar proyectos elegibles que permitan acelerar el crecimiento empresarial, elevar la productividad y fortalecer la competitividad de las regiones.
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El programa contará con un período de cinco años para la colocación de los bonos, que se realizará de acuerdo con las necesidades de financiación de Bancóldex.
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Trayectoria de Bancóldex en la Bolsa de Colombia
En los últimos años Bancóldex se ha posicionado como un actor relevante en el mercado de valores local. Esto, si se tiene en cuenta que desde 2017 ha emitido $2,1 billones en bonos verdes, sociales y naranja.
En relación con la última emisión de bonos sociales, Sustainable Fitch revisó la asignación de los recursos y el impacto reportado y destacó su alineación con el marco de la emisión.
La entidad financiera recordó que la totalidad de los recursos se destinó a operaciones elegibles de financiación para micro y pequeñas empresas.
Dicha emisión permitió financiar cerca de 141.000 empresas, de las cuales aproximadamente el 97 % fueron microempresas, con desembolsos acumulados por $2,3 billones entre octubre de 2023 y septiembre de 2026.
¿Cuáles bonos emitirá Bancóldex?
Los bonos verdes financiarán proyectos que generen beneficios ambientales medibles relacionados con energías renovables, gestión sostenible del agua, adaptación al cambio climático y transporte limpio, entre otros.
Los bonos sociales apoyarán el desarrollo productivo regional mediante la financiación de proyectos de inclusión productiva y financiera, formalización y apoyo a mujeres empresarias y emprendedoras, entre otros.
Dentro de las temáticas sociales, los bonos de transformación digital buscarán financiar iniciativas relacionadas con tecnologías emergentes como: inteligencia artificial, internet de las cosas, cadenas de bloques (Blockchain) y analítica de grandes volúmenes de datos (Big Data).
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