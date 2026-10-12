Tras el terremoto, Gobierno de la Espriella abrió línea de crédito de $20.000 millones de Bancóldex para Quindío

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo manifestó que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanzó en las medidas para la recuperación económica del Quindío. Parte de la estrategia consiste en una línea especial de crédito de Bancóldex por cerca de $20.000 millones, destinada a respaldar la reactivación económica del departamento y apoyar al sector empresarial.
Según señaló el titular de la cartera de Comercio, Mauricio Gómez Amín, la reconstrucción del Quindío no consiste solamente en levantar lo que se destruyó durante el terremoto del 10 de agosto, sino también en “generar oportunidades” productivas mediante la reactivación del comercio y el turismo, así como la generación de empleo.
“La línea especial de crédito de Bancóldex será uno de los instrumentos para respaldar a los empresarios y contribuir a la recuperación de la actividad productiva. Esta herramienta se complementará con iniciativas de infraestructura turística, promoción de destinos con actividad y fortalecimiento de los negocios locales”, expresó la cartera.
Por otro lado, el Ministerio señaló que se revisaron proyectos culturales y turísticos en diferentes municipios, con la finalidad de recuperar espacios que también sirven como escenarios para actividades relacionadas con las artesanías y la gastronomía.
El Fondo Nacional de Turismo (Fontur) acompañará al Ministerio para fortalecer este tipo de iniciativas, particularmente en el sector turístico, que involucra la recuperación de la cadena productiva de operadores, restaurantes, hoteles, transportadores, comerciantes y artesanos.
La cartera de gobierno también afirmó que trabaja con aerolíneas y otros actores del sector para recuperar el flujo de visitantes no solo al Quindío, sino también al Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), así como mejorar las conexiones y atender la demanda turística.
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Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros presentó avances en las intervenciones en fincas y territorios afectados, con el objetivo de acompañar a las familias cafeteras perjudicadas por el terremoto.