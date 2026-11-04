Andrea Ferreyra, enóloga de La Celia, fue nominada a los Wine Star Awards 2026; Dislicores distribuye sus vinos en Colombia

Andrea Ferreyra, enóloga jefe de Finca La Celia, fue nominada en la categoría Winemaker of the Year de los Wine Star Awards 2026, organizados por la revista estadounidense Wine Enthusiast.
El reconocimiento destaca su trayectoria de más de 20 años en la industria vitivinícola y su aporte a la elaboración de vinos que reflejan la identidad y las características del Valle de Uco, en Mendoza, Argentina.
Ferreyra, quien se convierte en la primera mujer argentina en recibir la nominación y el cuarto profesional, lidera el equipo enológico de Finca La Celia desde 2012, periodo durante el cual ha trabajado en el desarrollo de vinos reconocidos por su elegancia, precisión y expresión del origen. Entre las variedades con reconocimiento se encuentran el Malbec y el Cabernet Franc, dos de las referencias que representan el carácter de esta región vitivinícola argentina.
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La nominación representa un reconocimiento tanto a la trayectoria profesional de la enóloga como al trabajo del equipo de Finca La Celia, bodega que mantiene su apuesta por la elaboración de vinos que expresan la calidad y la identidad de la vitivinicultura argentina.
En Colombia, Dislicores es el distribuidor oficial de Finca La Celia, por lo que los consumidores pueden encontrar sus vinos en todas las tiendas y plataformas de Dislicores, ampliando el acceso al portafolio de esta reconocida bodega argentina en el mercado nacional.
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Trayectoria de Andrea Ferreyra en la industria del vino
La formación Ferreyra comenzó en el Liceo Agrícola, institución en la que cursó sus estudios secundarios y recibió preparación académica y técnico-agraria, con énfasis en la actividad enológica, una de las industrias que ha marcado el desarrollo de la provincia de Mendoza.
Posteriormente, inició estudios de Agronomía, carrera que cursó durante algunos años antes de decidirse por la Enología. Se formó en el Instituto Don Bosco, vinculado académicamente con la Universidad Maza, donde obtuvo su título profesional. Más adelante realizó un posgrado en esa misma institución y culminó una maestría, cuya defensa de tesis se encuentra pendiente.
Su recorrido profesional también le permitió trabajar en diferentes bodegas y compartir experiencias con referentes de la industria vitivinícola argentina. Entre ellas se encuentra una temporada junto a Susana Balbo, además de su paso por Cavas Weinert.
En 2006 inició su trayectoria en Finca La Celia, luego de participar en un proceso de selección realizado en diciembre de 2005. Desde entonces, ha consolidado su carrera en la bodega.