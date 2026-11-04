Experto comparte claves para potenciar la agroindustria del aguacate Hass colombiano: Norteamérica como mercado estratégico

La industria del aguacate Hass colombiano tiene oportunidades para seguir creciendo, sin embargo, para aprovechar ese potencial deberá superar retos relacionados con la competitividad, la generación de valor y el desarrollo de un mercado interno más sólido.
Así lo planteó Alejandro Salazar, consultor y pensador de estrategia, durante su presentación en Territorio Aguacate 2026, que se realiza desde este 4 de noviembre en Plaza Mayor, Medellín, y se extenderá hasta mañana jueves 5, con Valora Analitik como medio aliado, organizado por Corpohass y Agrilink.
Según explicó, el crecimiento de esta industria representa una de las señales del potencial agroindustrial de Colombia, pero también anticipa las exigencias que tendrán las empresas para mantenerse competitivas.
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Salazar destacó la evolución que ha tenido el sector en los últimos años y recordó que hace aproximadamente una década la industria del aguacate Hass no tenía la relevancia que hoy alcanza en el país.
En ese sentido, señaló que el crecimiento del negocio debe analizarse con una perspectiva de largo plazo y no únicamente a partir de los resultados de cada año.
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Competir en valor y no depender de la tasa de cambio
Uno de los principales mensajes de Salazar estuvo relacionado con la necesidad de que los productores y exportadores de aguacate Hass fortalezcan su competitividad sin depender exclusivamente de factores externos, como la tasa de cambio.
El consultor advirtió que las fluctuaciones cambiarias pueden generar presiones para los exportadores, pero no deberían convertirse en el factor que determine el éxito de una industria.
«Si usted necesita una tasa de cambio para exportar, usted es el problema la tasa va a oscilar, sí, Colombia ha tenido volatilidad. Pero el costo de pertenecer al club y enriquecernos obliga a que compitamos en valor, a que podamos tenemos que exportar creando valor, capturando valor y pagando valor”.
De acuerdo con su planteamiento, el crecimiento de la industria también exigirá que las compañías desarrollen estrategias propias y eviten depender exclusivamente de decisiones colectivas o soluciones gremiales.
El mercado interno, una oportunidad para el aguacate Hass
Otro de los puntos centrales de su intervención fue la importancia de fortalecer el consumo de aguacate Hass en Colombia y en los mercados cercanos. Para Salazar, el sector no debería concentrar todos sus esfuerzos en exportar, sino desarrollar nuevos negocios alrededor del producto, ampliar sus aplicaciones y generar una mayor demanda.
En ese contexto, mencionó que Colombia cuenta con cerca de 55 millones de consumidores, una oportunidad que podría aprovecharse para impulsar el mercado interno.
“Sean desarrolladores de negocio, clusterizadores, productores, pero no exportadores. Los que viven de exportar, un comodín que en largo plazo siempre pierden”.
En materia de mercados internacionales, Salazar señaló que Norteamérica debe ocupar un lugar importante en la estrategia de crecimiento de la industria colombiana del aguacate Hass.
Aunque reconoció que actualmente Europa tiene una participación relevante en las ventas del sector, consideró que las oportunidades futuras deben analizarse también desde la cercanía geográfica y las ventajas logísticas que tiene Colombia frente a los mercados norteamericanos.
Finalmente, hizo un llamado a los empresarios del sector para mantener una estrategia de crecimiento sostenida, incluso en periodos de dificultades económicas o de mercado.
En su opinión, la consolidación de una ventaja competitiva no ocurre en pocos meses, sino que requiere inversiones, desarrollo de capacidades y decisiones empresariales consistentes.