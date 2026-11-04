Chevron invertirá US$100 millones en Colombia para fortalecer abastecimiento de combustibles terrestres y aéreos

Alejandro Riveros, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Chevron, manifestó que la compañía realizará una inversión de US$100 millones en Colombia, que se distribuirá en sus terminales de abastecimiento de combustibles. Estos puntos están ubicados en San Andrés, Medellín, Cartagena, Bogotá, Jumbo y Buenaventura.
El directivo destacó la importancia de las inversiones en algunas de estas instalaciones, particularmente las localizadas en el suroccidente del país, para garantizar el abastecimiento de combustibles en dichas zonas.
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“También son inversiones que van a ampliar la red de estaciones de servicio de Texaco. Esto hace parte de una estrategia de crecimiento que tiene Chevron en Colombia. Es uno de los países más importantes en combustibles líquidos y uno de los más atractivos para la compañía”, dijo.
Adicionalmente, Riveros hizo referencia a San Andrés, donde la compañía contempla una inversión de aproximadamente US$2 millones. Asimismo, manifestó que estos planes generarían cerca de 2.000 empleos entre directos e indirectos.
Para Riveros, esta estrategia no está planteada a largo plazo, sino que se implementará en el corto plazo, con el propósito de garantizar el abastecimiento tanto para el transporte terrestre como para el aéreo.
No obstante, aunque la iniciativa está enfocada en ejecutarse en el corto plazo, su desarrollo dependerá de los lineamientos y procesos que se definan durante su implementación, así como de las necesidades de cada terminal. Dentro de las previsiones de inversión, US$40 millones se destinarían a proyectos durante los próximos cinco años.
En cuanto a las inversiones específicas, para las terminales de Jumbo y Buenaventura se destinarían cerca de US$5 millones, mientras que para Bogotá se contemplan US$4 millones.
Finalmente, el vicepresidente señaló que Chevron cuenta actualmente con 560 estaciones de servicio en Colombia y que su objetivo es ampliar esa red con 200 puntos adicionales.
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