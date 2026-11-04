Uber para Empresas amplía su presencia en Colombia. La plataforma ya está disponible en todos los departamentos del país con más opciones para compañías de todos los tamaños que requieren gestionar la movilidad de sus equipos de manera más eficiente.
“Uber Para Empresas está evolucionando en Colombia. Con esta expansión del portafolio, pasamos de ofrecer soluciones de movilidad adaptadas principalmente a las grandes ciudades, a conectar a empresas con presencia en distintas regiones del país y con operaciones más complejas. Queremos que cada vez más compañías puedan utilizar la tecnología de Uber para gestionar sus necesidades de movilidad de manera más sencilla y eficiente”, afirmó Belén Romero, gerente general de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.
Uber para Empresas permite a las organizaciones centralizar en una misma plataforma la gestión y el pago de los trayectos de colaboradores, clientes, proveedores e invitados.
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Las compañías pueden acceder a opciones de pago mensual centralizado, configurar políticas de uso y consultar reportes detallados en tiempo real sobre trayectos y gastos. Estas herramientas facilitan el control presupuestario y simplifican la gestión de anticipos y reembolsos individuales. Además, cuentan con soporte premium por teléfono, chat en vivo o correo electrónico.
A esta experiencia se le suma el estándar de seguridad de Uber, con múltiples herramientas y funciones de seguridad que contribuyen a que los usuarios se sientan protegidos durante los trayectos.
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Para responder a las necesidades de cada organización, Uber para Empresas ofrece distintas soluciones:
- Uber Travel facilita los trayectos de trabajo de los colaboradores, con gastos asociados directamente a la cuenta corporativa y de acuerdo con las políticas establecidas por cada empresa.
- Uber Central permite a las empresas solicitar, programar y monitorear trayectos para otras personas, incluso cuando quien se desplaza no tiene la app de Uber.
- Uber Vouchers permite cubrir total o parcialmente trayectos para colaboradores, clientes o invitados mediante códigos o enlaces configurables.
- Trayectos grupales, una nueva herramienta diseñada para ayudar a las empresas a planificar y gestionar el traslado de sus colaboradores a gran escala, mediante la optimización de rutas y la coordinación de trayectos compartidos entre empleados, brindando mayor flexibilidad operativa y visibilidad en tiempo real.
“Colombia tiene un tejido empresarial diverso y dinámico, que va mucho más allá de sus principales ciudades. Estar presentes en todo el país nos permite acompañar a más organizaciones a través de la consolidación de múltiples soluciones de movilidad en una sola plataforma. Seguimos apostando por Colombia como un mercado donde vemos importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo”, agregó Romero.
Con esta nueva ampliación de su portafolio, Uber amplía el papel de su tecnología más allá de los trayectos individuales y fortalece su apuesta por Colombia.