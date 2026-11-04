Denarius Metals aumentó 72 % sus envíos de oro y plata desde El Zancudo

Denatrius Metals presentó los resultados de producción alcanzados durante el tercer trimestre del 2026 en su proyecto Zancudo en Colombia.
De acuerdo con la compañía, durante este periodo se entregaron 6.727 toneladas a Trafigura, lo que supone un aumento del 72 % con respecto al trimestre anterior y casi el triple de lo que se envió durante el primer trimestre de este año.
Por esa misma línea, Denarius destacó la concentración de minerales en el material extraído, que registró un promedio de 11,6 gramos de oro y 188,9 gramos de plata por tonelada.
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Estos resultados se reflejaron en los ingresos de la operación, que sumaron US$8,1 millones entre julio y septiembre. Con ello, la cifra acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 llegó a US$16,5 millones, frente a los US$1,7 millones reportados en todo 2025.
En paralelo, la empresa avanza en la construcción de su planta de procesamiento para comenzar la producción comercial de concentrados de oro y plata que serán vendidos a Trafigura. La puesta en marcha se tiene prevista en los primeros tres meses del 2027 y contará con una capacidad de 1.000 toneladas por día.
Cabe recordar que Denarius Metals inició las operaciones mineras en su proyecto Zancudo en el segundo trimestre de 2025 y actualmente se encuentra en la fase de “producción temprana”.