Viviendas en Colombia que se arriendan por ‘apps’ como Airbnb y Booking crecieron 50 % en dos años y medio

El mercado de rentas cortas y alojamiento turístico en Colombia consolidó una marcada expansión impulsada por plataformas digitales como Airbnb y Booking.
De acuerdo con un análisis de la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales (Asohost), con base en cifras de PriceLabs, el inventario de anuncios activos en el país pasó de 94.000 unidades en diciembre de 2023 a 138.340 a junio de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 47 %.
El reporte, elaborado por el presidente del gremio, Juan Camilo Vargas Afanador para la revista Coordenada Urbana de Camacol, destaca que este segmento dejó de ser una tendencia marginal del turismo para transformarse en un componente estructural del negocio inmobiliario y la economía urbana.
Con las cifras reportadas al cierre del primer semestre, la oferta de Colombia equivale a cerca del 5,8 % del inventario existente en Estados Unidos, al 6,9 % del mercado europeo y representa el 1,7 % del inventario global registrado en 2024.
Ritmo de expansión de viviendas en Colombia que se arriendan por ‘apps’ como Airbnb y Booking
A pesar del salto acumulado desde finales de 2023, la incorporación de nuevas viviendas turísticas muestra señales de moderación.
Entre junio de 2025 y junio de 2026, el crecimiento del inventario fue del 7,6 %, pasando de 128.500 a 138.340 anuncios activos, lo que marca una transición desde una etapa de entrada masiva de inmuebles hacia una fase de mayor competencia y profesionalización operativa.
Esta dinámica ha comenzado a reflejarse en los márgenes del negocio. Durante el periodo móvil comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, las noches reservadas en el país alcanzaron los 12,53 millones (un avance del 12 % frente a los 11,19 millones del periodo anterior), mientras que la ocupación promedio se ubicó en 34,4 %, con una leve variación frente al 34,9 % previo.
No obstante, la tarifa diaria promedio (ADR) descendió 3,7 %, al pasar de $334.483 a $322.272, de acuerdo con los datos presentados por Asohost.
Ahora bien, para el cierre de 2026, las proyecciones del gremio señalan que el inventario colombiano se ubicará en un rango base de entre 142.000 y 145.000 anuncios activos, con una demanda anual proyectada entre 12,8 y 13,3 millones de noches reservadas y tarifas promedio nominales de entre $320.000 y $330.000. En tanto, hacia 2027, la oferta podría alcanzar entre 149.000 y 155.000 anuncios.
Eso sí, estas cifras están aún lejanas de las que se ven a escala internacional, donde el mercado de rentas cortas y vacacionales se estima en US$156.963 millones para 2026 y proyecta alcanzar los US$413.997 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,38 %.
De heecho, la actividad mundial sigue concentrada en mercados maduros como América del Norte (41 %) y Europa (31 %), mientras que América Latina participa con aproximadamente el 3 %.