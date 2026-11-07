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Estas son las 83 marcas que estarán en el Salón del Automóvil 2026

La feria irá del 12 al 22 de noviembre en Corferias, con más de 30 fabricantes chinos y otras marcas aún por anunciar.

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Éstas son las marcas que estará presentes en el Salón del Automóvil 2026. Foto: Corferias.
Éstas son las marcas que estará presentes en el Salón del Automóvil 2026. Foto: Corferias.

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La edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil, que se realizará en Corferias del 12 al 22 de noviembre, tendrá más de 83 marcas, con algunas sorpresas aún por anunciar, y en ella los fabricantes chinos, con más de 30 marcas, tendrán la mayor presencia en los segmentos de vehículos eléctricos y de carga.

La feria coincide con un año de buen ritmo para el sector automotor en el país, pues según el informe de la ANDI y Fenalco con datos del RUNT, entre enero y octubre se matricularon cerca de 280.000 vehículos nuevos y solo en octubre se registraron unos 4.600 eléctricos y 10.600 híbridos.

Inicia Salón Internacional del Automóvil 2025 en Corferias
Salón Internacional del Automóvil en Corferias. Foto: cortesía Corferias

Marcas y segmentos que estarán en el Salón del Automóvil 2026

En vehículos eléctricos e híbridos estarán BYD, Aion, JMEV, Voyah, Xiaoma, Zeekr, Smart y Dongfeng Box, en su mayoría de origen chino, mientras que Arcfox, Deepal, Geely, GWM, Honda y Xpeng mostrarán modelos con sistemas de asistencia a la conducción, conectividad y parqueo inteligente.

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Para el segmento de vehículos de trabajo habrá camionetas, furgones, pick-ups y camiones de RAM, Chevrolet, Isuzu y Mercedes-Benz, Foton, JAC, JMC, Farizon, Sinotruk, Sitrak, FAW Trucks, Dayun, Forland, Karry, KYC, Shineray y Riddara.

Lanzamiento del BYD Shark durante el Salón Internacional del Automóvil 2025. Foto: Valora Analitik.
Lanzamiento del BYD Shark durante el Salón Internacional del Automóvil 2025. Foto: Valora Analitik.

Las marcas tradicionales del mercado colombiano también estarán presentes en el Salón del Automóvil; concentrarán su oferta en los carros de entrada y familiares, con opciones de Chevrolet, Hyundai, Mazda, Renault, Volkswagen, Peugeot, Jeep, Suzuki, Citroën y Seat, y modelos con mayor espacio interior y capacidad de baúl de Kia, Mitsubishi, Ford, Fiat y Subaru, categorías en las que también competirán Bestune, Chery, Changan, Jetour y MG.

Destacado: Llega el Salón del Automóvil 2026 a Corferias: estas son las fechas.

En lujo y deportivos estarán Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Porsche, Mini, Cupra y BMW, que llevará modelos de su línea M, y en SUV y 4X4 la vitrina contará con Jeep, BAIC, Honda, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, ROX, Toyota, KGM y SWM.

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