La edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil, que se realizará en Corferias del 12 al 22 de noviembre, tendrá más de 83 marcas, con algunas sorpresas aún por anunciar, y en ella los fabricantes chinos, con más de 30 marcas, tendrán la mayor presencia en los segmentos de vehículos eléctricos y de carga.
La feria coincide con un año de buen ritmo para el sector automotor en el país, pues según el informe de la ANDI y Fenalco con datos del RUNT, entre enero y octubre se matricularon cerca de 280.000 vehículos nuevos y solo en octubre se registraron unos 4.600 eléctricos y 10.600 híbridos.
Marcas y segmentos que estarán en el Salón del Automóvil 2026
En vehículos eléctricos e híbridos estarán BYD, Aion, JMEV, Voyah, Xiaoma, Zeekr, Smart y Dongfeng Box, en su mayoría de origen chino, mientras que Arcfox, Deepal, Geely, GWM, Honda y Xpeng mostrarán modelos con sistemas de asistencia a la conducción, conectividad y parqueo inteligente.
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Para el segmento de vehículos de trabajo habrá camionetas, furgones, pick-ups y camiones de RAM, Chevrolet, Isuzu y Mercedes-Benz, Foton, JAC, JMC, Farizon, Sinotruk, Sitrak, FAW Trucks, Dayun, Forland, Karry, KYC, Shineray y Riddara.
Las marcas tradicionales del mercado colombiano también estarán presentes en el Salón del Automóvil; concentrarán su oferta en los carros de entrada y familiares, con opciones de Chevrolet, Hyundai, Mazda, Renault, Volkswagen, Peugeot, Jeep, Suzuki, Citroën y Seat, y modelos con mayor espacio interior y capacidad de baúl de Kia, Mitsubishi, Ford, Fiat y Subaru, categorías en las que también competirán Bestune, Chery, Changan, Jetour y MG.
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En lujo y deportivos estarán Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Porsche, Mini, Cupra y BMW, que llevará modelos de su línea M, y en SUV y 4X4 la vitrina contará con Jeep, BAIC, Honda, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, ROX, Toyota, KGM y SWM.