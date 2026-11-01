Bogotá se prepara para convertirse en el punto de encuentro de la industria automotriz en Colombia. Del 12 al 22 de noviembre, el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026 llegará a Corferias con más de 70 marcas, más de 600 vehículos en exhibición y una programación que reunirá lanzamientos, innovaciones y experiencias alrededor del mundo automotor.
Durante once días, fabricantes, distribuidores, expertos, compradores y aficionados se darán cita en uno de los principales escenarios comerciales del sector en el país.
Organizado por Fenalco y Corferias, el encuentro se desarrollará bajo el concepto “Sube el nivel”, una invitación a descubrir nuevas posibilidades en el mundo automotor y dar el siguiente paso en movilidad, tecnología y experiencia de conducción.
Quienes buscan su primer carro, desean renovarlo o están explorando otras alternativas podrán conocer diferentes modelos, comparar características y encontrar opciones acordes con sus necesidades y presupuestos.
Esta edición se realizará en un momento favorable para el mercado automotor colombiano. Según cifras de Fenalco y la ANDI, entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos en el país, un crecimiento del 41,2 % frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento evidencia el dinamismo del sector y genera expectativas positivas para la comercialización de vehículos y el cierre del año.
Las marcas que estarán presentes en el Salón del Automóvil de Corferias
En los pabellones de Corferias participarán más de 70 marcas, entre ellas Aion, Ambacar, Arcfox, Audi, Auteco, Baic, Bestune, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Citroën, Cupra, Dayun, Deepal, Donfeng Box, Farizon, Faw Trucks, Fiat, Ford, Forland, Foton, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, Jeep, Jetour, JLR, JMC, JMEV, Karry, KGM, Kia, KYC, Mazda, Mercedes Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Riddara, Rox, Seat, Shineray, Sinotruk, Sitrak, Smart, Subaru, Suzuki, SWM, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Xiaoma, Xpeng y Zeekr, con propuestas que abarcarán diferentes segmentos del mercado.
Los visitantes encontrarán modelos urbanos, familiares, SUV, deportivos, utilitarios y vehículos eléctricos e híbridos, además de lanzamientos y novedades en diseño, conectividad, seguridad y tecnologías de conducción.
“Esta edición permitirá mostrar cómo ha evolucionado la oferta automotriz en Colombia, acercar al público a las nuevas tecnologías y fortalecer el papel de este encuentro como uno de los escenarios más relevantes para la comercialización de vehículos en el país”, afirmó Eduardo Visbal, Vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco.
Además de la exhibición de vehículos, los asistentes podrán recibir asesoría especializada de las marcas, conocer alternativas de financiación y acceder a zonas de pruebas de manejo, espacios de lanzamientos y una agenda de actividades.
También encontrarán accesorios, productos y servicios asociados a la industria automotriz. Estos espacios complementarán la visita y permitirán que el público se acerque a las novedades de la industria a través de diferentes experiencias. La programación se dará a conocer durante los días previos a la apertura.
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El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2026 abrirá sus puertas del 12 al 22 de noviembre en Corferias. La información sobre boletería, horarios y programación está disponible en www.salondelautomovil.com.