El mercado colombiano recibe un nuevo jugador en el segmento de superlujo. Avatr inicia operaciones en el país con el lanzamiento de los Avatr 11 y Avatr 07, dos camionetas que combinan diseño, tecnología inteligente, alto desempeño y dos formas diferentes de electrificación.
Su llegada se da de la mano del Grupo Vardí y representa un nuevo paso en la expansión del ecosistema de Changan Group en Colombia.
A las propuestas que actualmente tienen presencia en el país bajo Deepal, NEVO y Changan, se suma ahora Avatr, llevando el portafolio hacia un nuevo nivel de sofisticación y superlujo.
Avatr es una marca de vehículos de nuevas energías, inteligentes y de lujo con su centro de diseño en Múnich, Alemania y fabricación en Chongqing, China.
Su desarrollo reúne capacidades de Changan Group, principal accionista; CATL, segundo mayor accionista; y Huawei, socio estratégico, que aporta soluciones y componentes inteligentes, incluyendo tecnologías para asistencia a la conducción y cabinas inteligentes.
Avatr 11: 100 % eléctrico y 569,9 caballos de fuerza (hp)
El Avatr 11 representa la propuesta completamente eléctrica con la que la marca debuta en Colombia. Su configuración AWD integra dos motores eléctricos que entregan conjuntamente 569,9 hp y 650 Nm de torque, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.
Su batería CATL de 116,76 kWh, con tecnología NCM, admite una potencia máxima de carga de 240 kW y permite alcanzar hasta 625 kilómetros de autonomía bajo ciclo NEDC.
Con 4,88 metros de largo y 2,975 metros entre ejes, el Avatr 11 lleva el concepto de superlujo también al espacio interior. Incorpora cojinería en cuero Nappa y asientos delanteros con ajuste eléctrico, ventilación, calefacción, función de masaje, extensor de piernas y memoria de posición. La segunda fila dispone además de calefacción y ventilación.
La experiencia digital se distribuye entre un tablero de instrumentos de 10,25 pulgadas, una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra pantalla de 10,25 pulgadas para el copiloto. El conjunto se complementa con un sistema de audio Meridian de 25 altavoces.
En seguridad y asistencia incorpora tecnologías como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo inteligente, monitoreo de punto ciego, asistente de cambio de carril, alertas de tráfico cruzado, parqueo autónomo y visión 540°.
Avatr 07: rango extendido y hasta 932 km de autonomía combinada
El Avatr 07 plantea una segunda interpretación de la movilidad electrificada de superlujo. Su tecnología eléctrica de rango extendido combina propulsión eléctrica con un motor generador y estará disponible en Colombia en configuraciones RWD y AWD.
La versión RWD entrega 309,7 hp y 333 Nm, mientras que la AWD alcanza una potencia combinada de 494,7 hp y 595 Nm de torque, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.
Uno de sus principales atributos es la autonomía. El Avatr 07 RWD ofrece hasta 207 kilómetros de autonomía eléctrica y 932 kilómetros de autonomía combinada, mientras que la versión AWD alcanza hasta 197 kilómetros eléctricos y 900 kilómetros combinados, bajo ciclo NEDC.
Ambas configuraciones utilizan una batería CATL LFP de 39,05 kWh, con capacidad máxima de carga de 120 kW. La versión AWD incorpora además suspensión neumática adaptativa CDC.
En su interior, el Avatr 07 integra cojinería en cuero nappa, asientos delanteros eléctricos con ventilación y calefacción, memoria de posición y segunda fila reclinable eléctricamente.
Su arquitectura digital incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas, un display panorámico de 35,4 pulgadas y pantallas de 6,7 pulgadas asociadas a los retrovisores digitales. Dependiendo de la versión, incorpora sistema de sonido Pioneer de 16 parlantes o Meridian de 25 parlantes.
También incorpora sistemas de asistencia como frenado de emergencia, monitoreo de punto ciego, alertas de tráfico cruzado, asistente de cambio de carril, parqueo autónomo y visión 540°.
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Los vehículos tendrán una garantía de 5 años o 160.000 kilómetros para las partes del vehículo y de 8 años o 160.000 kilómetros para los componentes de alto voltaje, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables.
Inicialmente, la experiencia de la marca estará disponible en las vitrinas de Bella Suiza, en Bogotá, y Las Vegas, en Medellín, desde donde AVATR comenzará a construir su presencia en el mercado colombiano.