Lulo Bank, del Grupo Gilisnki, sigue ampliando su ecosistema de servicios financieros: ofrecerá seguros desde la app

Durante 2026, Lulo Bank ha entrado en nuevos mercados, con el objetivo de ganar mayor participación en el sistema financiero. Además de sus productos para personas naturales, ha sumado su banca empresarial y herramientas de financiación para los negocios como el factoring.
Ahora, en su más reciente movida, el neobanco parte del Grupo Gilinski, anunció su entrada al mercado de seguros, como parte del fortalecimiento de sus servicios.
Además, incorpora una nueva categoría a su ecosistema digital con la posibilidad para sus clientes de consultar, cotizar y contratar seguros desde el mismo lugar donde manejan su dinero, sin salir de la app.
Al anunciar este nuevo servicio, Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, destacó que “durante años, estar asegurado se vio como un lujo; nosotros creemos que estar protegido es un estilo de vida. Por eso buscamos simplificar el acceso a estas soluciones y acercar alternativas de protección a las personas desde los canales que ya utilizan para gestionar su dinero”.
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¿Cuáles seguros se podrán comprar desde la app de Lulo?
De acuerdo con el neobanco, la oferta arranca con cuatro seguros de SBS Seguros y Seguros Mundial, pensados para momentos concretos de la vida financiera de los clientes.
Por ejemplo, se podrá acceder al SOAT, a protección ante la pérdida de empleo, además de la protección de los ingresos de la familia y servicios para no atrasarse con un crédito.
Alex Murcia, Business Owner de Seguros en Lulo Bank, indicó que cada seguro fue diseñado “a partir de lo que más les preocupa a nuestros usuarios: quedarse sin ingreso, dejar a su familia desprotegida o atrasarse con un crédito, es decir, su vida financiera. Por eso cada seguro muestra la información de forma clara y está pensado para acompañar a cada cliente en los momentos que más importan”.
La entrada al mercado de seguros es un paso más en la evolución de Lulo Bank: pasar de ofrecer servicios bancarios a reunir en su app soluciones que respondan a otras necesidades de sus clientes. Para lograrlo, el banco se apoya en aliados especializados en cada categoría.
En seguros, esos aliados son SBS Seguros, que respalda Lulo Paga Tu Vida, Nómina Protegida y Pago Protegido, y Seguros Mundial, con el que los clientes pueden comprar el SOAT desde la app.