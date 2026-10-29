Multinacional abre 1.400 vacantes en Colombia: hay empleos sin experiencia y así puede aplicar

Encontrar trabajo sin experiencia puede convertirse en uno de los principales obstáculos para quienes buscan su primer empleo o necesitan regresar al mercado laboral. Aunque tener una hoja de vida sólida ayuda, muchas personas se encuentran con ofertas y vacantes que exigen experiencia previa, incluso para cargos de entrada.
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En Colombia, además, el panorama laboral sigue siendo un reto: la tasa de desempleo llegó al 9,4 % en agosto de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por encima del 8,6 % registrado en el mismo mes de 2025.
En medio de ese escenario, la multinacional de recursos humanos Manpower Colombia abrió una convocatoria que suma 1.400 oportunidades laborales, entre las que se encuentran empleos dirigidos a bachilleres con o sin experiencia. La oferta incluye cargos comerciales en el sector de la moda, así como otras posiciones relacionadas con abastecimiento, ventas de productos de belleza e impulso de alimentos.
Para quienes están buscando empleo, uno de los aspectos más relevantes es que las 800 vacantes para asesores comerciales en tiendas de ropa no exigen experiencia laboral como requisito indispensable. La empresa busca personas con actitud de servicio, habilidades para la venta y disposición para aprender.
¿Cuáles son las 1.400 vacantes que abrió la multinacional Manpower en Colombia?
La convocatoria está compuesta por dos grupos de oportunidades laborales. El primero corresponde a 800 puestos para asesores comerciales en el sector de la moda, dirigidos a bachilleres que tengan o no experiencia previa.
Las otras 600 vacantes están previstas para la temporada de fin de año y se concentran en áreas de abastecimiento, ventas de productos de belleza e impulso de alimentos. Con estas oportunidades adicionales, la convocatoria alcanza un total de 1.400 puestos de trabajo.
Las ofertas están distribuidas en distintas ciudades del país, principalmente Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, además de otros lugares donde la compañía desarrolla sus procesos de selección.
La convocatoria puede resultar especialmente útil para quienes buscan comenzar una trayectoria laboral en ventas y servicio al cliente, adquirir experiencia y desarrollar habilidades comerciales que también pueden servirles para aspirar a otros cargos en el futuro.
¿Qué requisitos debe cumplir para postularse?
Para las 800 vacantes de asesores comerciales en el sector de la moda, Manpower busca personas que cumplan con las siguientes condiciones:
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- Nivel educativo: ser bachiller.
- Experiencia: puede postularse una persona con o sin experiencia laboral.
- Habilidades: tener actitud de servicio y facilidad o interés por las ventas.
- Interés por el sector: contar con afinidad o pasión por la moda.
Aunque la convocatoria está abierta a personas sin experiencia, los aspirantes deben revisar si pueden cumplir con los horarios y las condiciones del cargo antes de postularse.
Milena Useche, gerente nacional de Reclutamiento y Selección de Manpower Colombia, explicó que la iniciativa busca abrir oportunidades para quienes todavía no han podido ingresar al mercado laboral: «Estas 800 vacantes representan una oportunidad para que bachilleres, incluso quienes aún no cuentan con experiencia laboral, puedan acceder a un empleo y demostrar sus capacidades en áreas como servicio, ventas y atención al cliente», afirmó Useche.
La directiva agregó que la empresa busca personas con actitud, disposición y pasión por la moda que quieran asumir el reto laboral.
¿Cuánto pagan y cómo aplicar a las vacantes de empleo?
De acuerdo con la información entregada por Manpower, los cargos de asesores comerciales ofrecen un salario mínimo legal vigente. La empresa indicó que las personas seleccionadas tienen previsto comenzar a ingresar a partir del 15 de noviembre de 2026.
Las personas interesadas pueden registrar sus datos o actualizar su hoja de vida a través de la plataforma oficial de empleo indicada por la compañía. El enlace para postularse es el siguiente: Consultar las vacantes y registrar o actualizar la hoja de vida
Antes de enviar la solicitud, conviene verificar que la información de contacto esté actualizada, que la experiencia y los estudios estén registrados correctamente y que la hoja de vida destaque habilidades relacionadas con el cargo.
En el caso de quienes no han tenido un empleo formal, es útil resaltar experiencias que demuestren responsabilidad, atención al público, comunicación, trabajo en equipo, cumplimiento de horarios o disposición para aprender, siempre que correspondan a su trayectoria real.
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Useche también recomendó que los aspirantes identifiquen sus fortalezas y sepan cómo relacionarlas con las necesidades de la organización: «En los procesos de selección es importante que las personas identifiquen sus fortalezas y sepan cómo ponerlas al servicio de la organización», explicó la gerente.