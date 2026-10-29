Desde esta fecha debería empezar a regir la reforma pensional con radical cambio para Colpensiones

Luego de que la Cámara de Representantes subsanara los vicios de trámite de la reforma pensional presentada por el gobierno de Petro, el sistema se prepara para una transformación radical, con Colpensiones como protagonista.
El documento que avaló la Cámara es exactamente el mismo que había remitido la Corte Constitucional para la respectiva revisión del articulado, por lo que el siguiente paso es adaptar el sistema a las modificaciones.
Con esta reforma pensional, Colpensiones pasará a ser el fondo más importante del país, al recibir los aportes de todos los trabajadores hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos. Los aportes que superen ese umbral irán al fondo privado que elija el cotizante.
La Corte Constitucional señaló abril de 2027 como fecha definitiva para que entren en vigor los cambios al régimen pensional. Sin embargo, algunas voces, incluidas las del Banco de la República y Asofondos, piden tener en cuenta que todavía falta adecuar la infraestructura para poner en marcha la reforma.
¿Más plazo para la reforma pensional y cambios a Colpensiones?
Ante este escenario, la propuesta es que la reforma pensional empiece a regir de manera paulatina a partir de abril de 2028, también porque las modificaciones obligan al Gobierno a destinar nuevos recursos. La Corte está analizando la petición.
Hay que tener en cuenta que, según el propio gobierno de De la Espriella, Colpensiones todavía debe prepararse para los cambios que impone la nueva ley. Además, el Centro Democrático ya radicó un proyecto de ley que deja sin efecto algunos puntos aprobados en la reforma.
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Entre los cambios más importantes, se eliminaría la obligación de que todos los trabajadores hicieran aportes al fondo público, por lo que habría que revisar de nuevo la capacidad operativa que deberá garantizar Colpensiones.