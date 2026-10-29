La Industria Militar de Colombia (Indumil) no solamente provee armamento para las Fuerzas Militares, sino que también está presente en campos clave de la economía, como la minería. Por ello, en el marco de la Cumbre de la Federación Colombiana de Productores de Carbón (Fenalcarbón), el presidente de Indumil, Lucas Ariza, abordó interrogantes sobre el potencial que ve en esta industria.
Por otro lado, en esta entrevista también se abordaron temas relacionados con la empresa de fertilizantes Monómeros, sobre cuya posible adquisición por parte de Ecopetrol o Indumil se habló en la agenda mediática durante 2025. El directivo señaló que no hay ningún proceso para comprar dicha compañía.
¿Van a comprar Monómeros?
No. Monómeros están en un mercado que es completamente distinto al nuestro, el de fertilizantes. No es algo que esté en Indumil, no está ni remotamente en la agenda.
¿Qué potencial ve en la industria del carbón?
La industria del carbón es clave, no solamente para Colombia, sino para la economía internacional. Hay muchos usos del carbón que, aun con toda la transición energética, van a seguir siendo demandados. El mundo necesita más energía.
Si hablamos del coque, que tiene un uso específico para la fabricación de acero, también es un producto que no tiene sustituto, seguirá siendo relevante para la economía mundial, y Colombia lo que tiene que hacer es aprovechar que tiene reservas, que tiene buenas calidades. Hay que potencializar eso y que sea un gran generador de regalías, de impuestos y de empleo.
¿Qué relación tiene Indumil con la industria minera?
Lo que pasa es que la industria minera necesita de material de voladura, necesita explosivos para poder ir removiendo la tierra, material inerte o estéril, que no tiene el componente minero, bien sea carbón u oro.
Entonces, sin ese explosivo acompañado de detonadores, de todos unos sistemas de seguridad exigentes, no se puede hacer minería. Casi que somos la materia prima para que la industria extractiva pueda producir.
¿Cuáles son los retos que tiene al frente de la presidencia de Indumil?
Poder garantizar el suministro de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros proveemos a la actividad minera. No desabastecerlos, porque si no hay material de voladura, no puede haber minería, y lo último que vamos a permitir es que una mina pare por falta de producto.
Eso pienso que es lo principal, relacionarnos bien con nuestros clientes. Si bien Indumil tiene el monopolio por ley, tenemos que actuar como si fuéramos una empresa comercial que necesita conocer bien a esos clientes, ofrecerles valor, soluciones que le agreguen valor, y ahí se generan unas relaciones comerciales que son de largo plazo.
¿Qué proyecta para el sector minero en 2027?
Las proyecciones son positivas porque hay un ánimo completamente distinto. A partir de julio o agosto de 2026, el sector minero sabe que tiene un gobierno que lo va a respaldar, que lo va a apoyar y que va a hacer todo lo posible para que desarrollen su actividad.
La industria o el sector del petróleo e hidrocarburos, igualmente, el tema del fracking que se va a potencializar, es una necesidad para nuestra seguridad energética, y empresas como Indumil lo que tienen que hacer es garantizar el suministro de todos esos materiales que se necesitan para que se pueda hacer esa actividad.
¿En cuánto podrían ser los aportes de Indumil en actividades de sísmica o de explosivos para el sector minero?
Nosotros hacíamos un cálculo del impacto que puede tener Indumil en el PIB del país, y puede estar alrededor de 5 % en el valor que genera a la actividad minera, particularmente la de oro. Si le agregamos el sector de hidrocarburos en toda la parte de exploración, y sobre todo en ‘fracking’, se va a consumir mucho material de voladura. Entonces, creo que es también importante ver el valor que Indumil tiene para el país, y por supuesto, para la industria militar.
¿Cómo va la producción de armas?
A partir del decreto que expidió el presidente hace tal vez un mes, la demanda de armas también se ha incrementado de manera importante. Indumil está trabajando con el Departamento de Control y Comercio de Armas (DCCAE) para poder ofrecerles a los clientes continuidad en los inventarios, que siempre puedan encontrar armas.
Por supuesto que hay unos requisitos que son exigentes, pero de parte nuestra, lo que tenemos que garantizar es que hay armas y que las personas cumplieron los requisitos para poder contar con ellas.
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¿Quiénes son sus mayores clientes?
La industria minera es importante para nosotros. Luego, pues, las fuerzas (militares).